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Posted 14 октября, 11:15

Published 14 октября, 11:15

Modified 14 октября, 11:17

Updated 14 октября, 11:17

В МЧС заявили о поджоге построек в попавшей под КРТ Николаевке

В МЧС заявили о поджоге построек в попавшей под КРТ Николаевке

14 октября 2024, 11:15
Фото: ЧП Красноярск
В пресс-службе МЧС сообщили «Проспекту Мира», что предварительной причиной пожара хозяйственных построек в Николаевке стал поджог. Теперь этим делом займутся полицейские.

Пожар произошел на улице Советской, 32. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В тушении задействовали семь единиц техники и 28 пожарных.

Участок, где произошел пожар, попал в зону КРТ еще в 2023 году, как и другие земли. Сейчас недвижимость выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.

«7 канал Красноярск» со ссылкой на местного жителя пишет, что у владельца погорелой постройки пытались выкупить недвижимость, однако он не согласился с оценкой, сейчас идет разбирательство в суде.

В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал под КРТ. Тогда причиной пожара стало короткое замыкание.

В конце сентября местные жители пожаловались на мародеров, которые грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.

  • На прошлой неделе жители Николаевки провели митинг против КРТ и обвинили мэра Логинова во лжи. Одна из жительниц заявила, что Логинов в прямом эфире «бессовестно» врет о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.
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