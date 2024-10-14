В МЧС заявили о поджоге построек в попавшей под КРТ Николаевке

Posted 14 октября, 11:15
Published 14 октября, 11:15
Modified 14 октября, 11:17
Updated 14 октября, 11:17
Пожар произошел на улице Советской, 32. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В тушении задействовали семь единиц техники и 28 пожарных.
Участок, где произошел пожар, попал в зону КРТ еще в 2023 году, как и другие земли. Сейчас недвижимость выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.
«7 канал Красноярск» со ссылкой на местного жителя пишет, что у владельца погорелой постройки пытались выкупить недвижимость, однако он не согласился с оценкой, сейчас идет разбирательство в суде.
В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал под КРТ. Тогда причиной пожара стало короткое замыкание.
В конце сентября местные жители пожаловались на мародеров, которые грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.