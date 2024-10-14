В центре Красноярска отреставрируют Дом Токарева. Его построили в XIX веке

Posted 14 октября, 03:47
Published 14 октября, 03:47
Modified 14 октября, 04:42
Updated 14 октября, 04:42
Дом купца Токарева построили в 1880 году. С 1904 года в здании была гостиница «Метрополь». В 1908 году часть дома заняли под меблированные комнаты гостиницы «Грандотель».
После реконструкции в 1915 году на 1 этаже здания разместились два магазина, второй этаж арендовал банк, третий был жилым.
Последнюю крупную реконструкцию здания провели во второй половине 1940 годов. С 1948 до 1986 годы в здании размещался Дворец Пионеров.
Тендер появился на портале госзакупок. Будущий подрядчик должен будет разработать проект по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Токарева с гостиницей „Грандотель“», который был построен в 1880 году. Здание расположено на проспекте Мира, 76.
Начальная стоимость контракта — 9 миллионов 639 тысяч рублей. Заказчиком выступает Красноярский краевой институт развития образования.
Судя по документам, подрядчик должен будет разработать проектную документацию за 10 месяцев с момента подписания контракта.
Предполагается, что на здании не только отреставрируют фасады, но и установят подсветку.