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Posted 14 октября, 03:47

Published 14 октября, 03:47

Modified 14 октября, 04:42

Updated 14 октября, 04:42

В центре Красноярска отреставрируют здание XIX века

В центре Красноярска отреставрируют Дом Токарева. Его построили в XIX веке

14 октября 2024, 03:47
Фото: 2gis.ru

В центре Красноярска отреставрируют здание XIX века

В Красноярске ищут подрядчика для создания проекта по реставрации исторического здания на проспекте Мира. Его построили в XIX веке.

Дом купца Токарева построили в 1880 году. С 1904 года в здании была гостиница «Метрополь». В 1908 году часть дома заняли под меблированные комнаты гостиницы «Грандотель».

После реконструкции в 1915 году на 1 этаже здания разместились два магазина, второй этаж арендовал банк, третий был жилым.

Последнюю крупную реконструкцию здания провели во второй половине 1940 годов. С 1948 до 1986 годы в здании размещался Дворец Пионеров.

Фото: naov.ru

Тендер появился на портале госзакупок. Будущий подрядчик должен будет разработать проект по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Токарева с гостиницей „Грандотель“», который был построен в 1880 году. Здание расположено на проспекте Мира, 76.

Начальная стоимость контракта — 9 миллионов 639 тысяч рублей. Заказчиком выступает Красноярский краевой институт развития образования.

Судя по документам, подрядчик должен будет разработать проектную документацию за 10 месяцев с момента подписания контракта.

Предполагается, что на здании не только отреставрируют фасады, но и установят подсветку.

  • До этого мы писали о том, что в красноярском краеведческом музее окнам вернут исторический вид за почти 115 миллионов рублей.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Госзакупки#Проспект Мира#Реставрация
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