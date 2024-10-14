В центре Красноярска отреставрируют Дом Токарева. Его построили в XIX веке

Тендер появился на портале госзакупок. Будущий подрядчик должен будет разработать проект по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Токарева с гостиницей „Грандотель“», который был построен в 1880 году. Здание расположено на проспекте Мира, 76.