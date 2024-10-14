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Posted 14 октября, 04:18

Published 14 октября, 04:18

Modified 14 октября, 04:20

Updated 14 октября, 04:20

В заксобрании Красноярского края открылась выставка к 75-летию Бородинского разреза

В заксобрании Красноярского края открылась выставка к 75-летию Бородинского разреза

14 октября 2024, 04:18
Фото: Руслан Рыбаков
В заксобрании Красноярского края открылась фотовыставка, посвященная 75-летию Бородинского разреза имени М. И. Щадова, крупнейшего предприятия открытой угледобычи в стране. Инициатором экспозиции выступила «Сибирская угольная энергетическая компания».
«Бородинский разрез — это настоящая жемчужина нашего региона. Схожих с ним по масштабам производства, объемам добычи, технологиям предприятий нет больше нигде в России. Для Красноярского края Бородинский разрез — гарант энергобезопасности, топливный фундамент, который дает жизнь и развитие промышленности, жилищному строительству, социальному сектору, поставляя топливо на все ТЭЦ Красноярска и в другие регионы — Хакасию, Новосибирскую область, Алтайский край», — открыл выставку генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко.

Бородинский разрез ввели в промышленную эксплуатацию в 1949 году, его строителями и первыми шахтерами были участники Великой Отечественной войны. Сегодня площадь горного поля предприятия превышает двух тысяч гектар, протяженность составляет 7 километров, ширина — 2 километра, глубина — до 100 метров.

Фото: Руслан Рыбаков

Разрез оснащен высокопроизводительной техникой. На нем и смежных предприятиях железнодорожного транспорта и ремонта трудится около 3 тысяч человек. В год Бородинский разрез добывает почти 25 миллионов тонн угля. В 2016 году он стал первым и единственным предприятием открытой угледобычи в стране, отгрузившим потребителям 1 млрд тонн угля за свою историю, а уже в следующем году горняки намерены покорить рубеж в 1 млрд 200 млн тонн.

«Выставка станет началом большого диалога об опыте СУЭК по энергообеспечению региона, социальному партнерству с территориями присутствия, который мы продолжим на сессии в ноябре. Сама по себе выставка — это очень позитивный взгляд на то, чем живет славный город Бородино, как работает уникальное предприятие с рекордными для России объемами, как оно интегрировано в жизнь города, на трудовые династии, истории праздников, событий», — отметил председатель Законодательного собрания Алексей Додатко.

Ключевым юбилейным событием для Бородинского разреза стало общегородское празднование Дня шахтера и 75-летия предприятия в августе. Кадры с большого мероприятия также нашли отражение в экспозиции.

Фото: Руслан Рыбаков

В краевом парламенте выставка будет работать до конца октября, после чего переместится в город Бородино, где будет экспонирована в Городском дворце культуры «Угольщик».

#Владислав Савончик
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