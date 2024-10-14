В заксобрании Красноярского края открылась выставка к 75-летию Бородинского разреза

Разрез оснащен высокопроизводительной техникой. На нем и смежных предприятиях железнодорожного транспорта и ремонта трудится около 3 тысяч человек. В год Бородинский разрез добывает почти 25 миллионов тонн угля. В 2016 году он стал первым и единственным предприятием открытой угледобычи в стране, отгрузившим потребителям 1 млрд тонн угля за свою историю, а уже в следующем году горняки намерены покорить рубеж в 1 млрд 200 млн тонн.