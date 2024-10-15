Депутаты раскритиковали возвращение химреагента на улицы Красноярска зимой

Posted 15 октября, 09:12
Published 15 октября, 09:12
Modified 15 октября, 09:14
Updated 15 октября, 09:14
Руководитель муниципального предприятия САТП Антон Старовойтов заявил, что этой зимой дороги в Красноярске будут обрабатывать экологически чистым противогололедным реагентом.
Согласно порталу госзакупок, предприятие уже подписало договор на поставку 5 200 тонн твердого противогололедного реагента. Договор на 203 миллиона 309 тысяч рублей заключен с компанией «Транссервис», которая поставляла в Красноярск противогололедный реагент «ХКНМ». В 2022 году арбитражный суд запретил использовать этот реагент в городе.
Согласно данным «Спарка», «Транссервис» зарегистрирован по тому же адресу и имеет того же учредителя, что и производитель «Бионорда», Уральский завод противогололедных материалов.
И. о. главы фракции в краевом ЗС Алексей Бойков высказался против применения противогололедного реагента, который САТП планирует использовать в Красноярске этой зимой.
Депутат напомнил о последствиях использования «Бионорда», который разъедал обувь и автомобили, а также причинял вред домашним животным.
«В мой адрес даже обращались сотрудники САТП. Они говорят, что фактически машины от этих химикатов „Бионорда“ просто разваливаются. Все уже ржавое, все пришло в негодность за какие-то 3-5 лет. В условиях Красноярска достаточно подсыпать песчаной смесью с добавлением обычной соли».
Также Бойков отметил, что отдельное беспокойство внушает ситуация со снегоотвалами, с которыми в Красноярске «серьезные проблемы». Депутат напомнил, что во время проверки снегоотвала на улице Высотной в почве выявили концентрацию свинца, мышьяка и меди. Контакт человека с такой загрязненной почвой может быть опасен для здоровья.
«Считаю необходимым проверить готовность Красноярска к зиме и уборке улиц, в том числе готовность безопасных, соответствующих нормативам снегоотвалов, а также закупаемые для обработки наледи и снега реагенты».
Как Алексей Бойков пояснил «Проспекту Мира», он готовит запрос в прокуратуру.
Также против использования химреагента выступил руководитель фракции в горсовете Семен Сендерский.
Сендерский отметил, что реагенты применяют, чтобы размягчить толщу льда и снега, но после применения химию нужно обязательно вовремя убирать. Однако, говорит депутат, в Красноярске технология постоянно нарушается.
«САТП уже заявляли о большой нехватке кадров — порядка 200 человек. Да и техника, массово закупленная к Универсиаде, уже не так эффективна и потихоньку ломается. Так что убирать тонны химреагентов с улиц города опять будет некому. С опаской ждём первых снегопадов».