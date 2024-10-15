Депутаты раскритиковали возвращение химреагента на улицы Красноярска зимой

Также Бойков отметил, что отдельное беспокойство внушает ситуация со снегоотвалами, с которыми в Красноярске «серьезные проблемы». Депутат напомнил, что во время проверки снегоотвала на улице Высотной в почве выявили концентрацию свинца, мышьяка и меди. Контакт человека с такой загрязненной почвой может быть опасен для здоровья.