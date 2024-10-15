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Posted 15 октября, 09:12

Published 15 октября, 09:12

Modified 15 октября, 09:14

Updated 15 октября, 09:14

Депутаты раскритиковали возвращение химреагента на улицы Красноярска зимой

Депутаты раскритиковали возвращение химреагента на улицы Красноярска зимой

15 октября 2024, 09:12
Фото: МП «САТП»
Руководители фракций ЛДПР в краевом ЗС и горсовете Красноярска выступили против использования химреагентов на улицах. Депутаты опасаются повторения истории с «Бионордом», который портил обувь и разъедал автомобили.

Руководитель муниципального предприятия САТП Антон Старовойтов заявил, что этой зимой дороги в Красноярске будут обрабатывать экологически чистым противогололедным реагентом.

Согласно порталу госзакупок, предприятие уже подписало договор на поставку 5 200 тонн твердого противогололедного реагента. Договор на 203 миллиона 309 тысяч рублей заключен с компанией «Транссервис», которая поставляла в Красноярск противогололедный реагент «ХКНМ». В 2022 году арбитражный суд запретил использовать этот реагент в городе.

Согласно данным «Спарка», «Транссервис» зарегистрирован по тому же адресу и имеет того же учредителя, что и производитель «Бионорда», Уральский завод противогололедных материалов.

И. о. главы фракции в краевом ЗС Алексей Бойков высказался против применения противогололедного реагента, который САТП планирует использовать в Красноярске этой зимой.

Депутат напомнил о последствиях использования «Бионорда», который разъедал обувь и автомобили, а также причинял вред домашним животным.

«В мой адрес даже обращались сотрудники САТП. Они говорят, что фактически машины от этих химикатов „Бионорда“ просто разваливаются. Все уже ржавое, все пришло в негодность за какие-то 3-5 лет. В условиях Красноярска достаточно подсыпать песчаной смесью с добавлением обычной соли».

Также Бойков отметил, что отдельное беспокойство внушает ситуация со снегоотвалами, с которыми в Красноярске «серьезные проблемы». Депутат напомнил, что во время проверки снегоотвала на улице Высотной в почве выявили концентрацию свинца, мышьяка и меди. Контакт человека с такой загрязненной почвой может быть опасен для здоровья.

«Считаю необходимым проверить готовность Красноярска к зиме и уборке улиц, в том числе готовность безопасных, соответствующих нормативам снегоотвалов, а также закупаемые для обработки наледи и снега реагенты».

Как Алексей Бойков пояснил «Проспекту Мира», он готовит запрос в прокуратуру.

Также против использования химреагента выступил руководитель фракции в горсовете Семен Сендерский.

Сендерский отметил, что реагенты применяют, чтобы размягчить толщу льда и снега, но после применения химию нужно обязательно вовремя убирать. Однако, говорит депутат, в Красноярске технология постоянно нарушается.

«САТП уже заявляли о большой нехватке кадров — порядка 200 человек. Да и техника, массово закупленная к Универсиаде, уже не так эффективна и потихоньку ломается. Так что убирать тонны химреагентов с улиц города опять будет некому. С опаской ждём первых снегопадов».
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Зима#Реагенты#САТП#Бионорд
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