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Posted 15 октября, 11:19

Published 15 октября, 11:19

Modified 15 октября, 11:19

Updated 15 октября, 11:19

ФОМС: ИИ активно применяется в России при проведении маммографии

ФОМС: ИИ активно применяется в России при проведении маммографии

15 октября 2024, 11:19
Фото: 1MI
С января по июль этого года в медучреждениях Российской Федерации технология искусственного интеллекта (ИИ) была применена примерно в 600 тыс. маммографических исследований.

Согласно заявлению главы ФОМС Ильи Баланина, на данный момент развитие и использование технологий ИИ стало основным вектором работы в сфере охраны здоровья. Эта же тенденция наблюдается и в диагностике раковых заболеваний груди. Благодаря внедрению новых технологий значительно повышается точность диагностики, а также качество лечения и профилактики многих видов заболеваний. Специалист отметил, что в январе — июле этого года в Российской Федерации в 598 562 маммографических исследованиях использовалась технология ИИ.

Также Илья Баланин подчеркнул, что в результате интеграции поддержки принятия решений с применением ИИ повышается доступность медицинской помощи, а анализ и формирование заключения происходит в минимальные сроки. Об этом информирует ТАСС.

Глава Фонда обязательного медицинского страхования отметил, что в процессе привлечения к работе искусственного интеллекта снизилось число врачебных ошибок, а лечение стало более доступным, так как онкологические заболевания удается выявлять на ранних стадиях.

По инициативе ВОЗ с 1993 года октябрь стал считаться Всемирным месяцем борьбы против рака молочной железы. Каждый год в 44 странах 15 октября проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

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