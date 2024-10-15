ФОМС: ИИ активно применяется в России при проведении маммографии

Согласно заявлению главы ФОМС Ильи Баланина, на данный момент развитие и использование технологий ИИ стало основным вектором работы в сфере охраны здоровья. Эта же тенденция наблюдается и в диагностике раковых заболеваний груди. Благодаря внедрению новых технологий значительно повышается точность диагностики, а также качество лечения и профилактики многих видов заболеваний. Специалист отметил, что в январе — июле этого года в Российской Федерации в 598 562 маммографических исследованиях использовалась технология ИИ.