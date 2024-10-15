ФОМС: ИИ активно применяется в России при проведении маммографии

Posted 15 октября, 11:19
Published 15 октября, 11:19
Modified 15 октября, 11:19
Updated 15 октября, 11:19
Согласно заявлению главы ФОМС Ильи Баланина, на данный момент развитие и использование технологий ИИ стало основным вектором работы в сфере охраны здоровья. Эта же тенденция наблюдается и в диагностике раковых заболеваний груди. Благодаря внедрению новых технологий значительно повышается точность диагностики, а также качество лечения и профилактики многих видов заболеваний. Специалист отметил, что в январе — июле этого года в Российской Федерации в 598 562 маммографических исследованиях использовалась технология ИИ.
Также Илья Баланин подчеркнул, что в результате интеграции поддержки принятия решений с применением ИИ повышается доступность медицинской помощи, а анализ и формирование заключения происходит в минимальные сроки. Об этом информирует ТАСС.
Глава Фонда обязательного медицинского страхования отметил, что в процессе привлечения к работе искусственного интеллекта снизилось число врачебных ошибок, а лечение стало более доступным, так как онкологические заболевания удается выявлять на ранних стадиях.
По инициативе ВОЗ с 1993 года октябрь стал считаться Всемирным месяцем борьбы против рака молочной железы. Каждый год в 44 странах 15 октября проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы.