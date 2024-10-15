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Posted 15 октября, 07:14

Published 15 октября, 07:14

Modified 15 октября, 07:16

Updated 15 октября, 07:16

Какого провайдера выбрать в Новосибирске для обеспечения качественной связи

Какого провайдера выбрать в Новосибирске для обеспечения качественной связи

15 октября 2024, 07:14
Фото: 1MI
Какого провайдера выбрать в Новосибирске для обеспечения качественной связи
Реклама. ИП Зверев К. А., ИНН 026207797756, ОГРН 322028000052147. erid: LjN8KM7b2
От выбранного провайдера в Новосибирске напрямую зависят многочисленные жизненные аспекты, включая работу, а потому важно научиться оценивать их, сложив вместе такие критерии, как надёжность, скорость, сервис и цена. Это позволит сделать по-настоящему информированный выбор.

Ростелеком

Данный провайдер неспроста считается ведущим, позиции его достаточно прочны. Множество частных хозяйств, государственных и муниципальных организаций пользуются его услугами. Тарифы Ростелеком варьируются от 500 рублей в месяц, подключение осуществляется максимально быстро. Всегда действует привлекательная программа лояльности, помимо мобильной связи и телевидения предлагаются и другие дополнительные услуги. Часто пользователями подбираются провайдеры интернета по адресу в Новосибирске, с Ростелеком сотрудничает весь город.

Весомое преимущество заключается в возможности подключить как домашний, так и мобильный интернет, телевидение и онлайн-кинотеатр по одной цене, той, что другие провайдеры предлагают только за одну услугу. Новые клиенты регулярно регистрируются в Ростелеком благодаря специальным акциям, выгодным условиям подключения и скидкам. Особого внимания заслуживает онлайн-кинотеатр с ТВ-программами и премьерами мирового кинематографа, выходящими в день релиза.

МТС

Домашний интернет, мобильная связь и телевидение — все это обеспечит свою клиентам МТС. Высокая скорость и стабильность соединения — такое решение идеально подойдёт как для работы, так и для общения и развлечений, включая ёмкие игры. Тарифные планы в МТС разнообразны, каждый может подобрать для себя то решение, что будет соответствовать его потребностям. Тарифы варьируются от 595 рублей ежемесячно, в том числе, комбинированные, достаточно экономные. Присутствует доступ к онлайн-кинотеатру KION. Роутер и ТВ-приставки всегда можно арендовать, сэкономив на покупке.

Дом.ру

Один из ведущих интернет-провайдеров Нск. Никаких перебоев, всё что нужно для каждого члена семьи, будь то рабочий человек, студент или школьник. Дом.Ру работает без нареканий, предлагает тарифы от 860 рублей в месяц. Скорость интернета достигает 750 Мб/с. Таким образом, даже множество подключенных устройств не влияют на стабильность соединения.

Тарифы представлены широким выбором для любых потребностей, включая те, что содержат подписки на телевидение и кинотеатры. Дополнительным плюсом, выделяющим дом. Ру на фоне других провайдеров являются бонусы и так называемый тест-драйв позволяющий пользоваться сетью на протяжении месяца со скидкой 99%.

#Алина Ибрагимова
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