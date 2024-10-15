Какого провайдера выбрать в Новосибирске для обеспечения качественной связи

Posted 15 октября, 07:14
Published 15 октября, 07:14
Modified 15 октября, 07:16
Updated 15 октября, 07:16
Лучшие провайдеры в Новосибирске представлены ниже.
Ростелеком
Данный провайдер неспроста считается ведущим, позиции его достаточно прочны. Множество частных хозяйств, государственных и муниципальных организаций пользуются его услугами. Тарифы Ростелеком варьируются от 500 рублей в месяц, подключение осуществляется максимально быстро. Всегда действует привлекательная программа лояльности, помимо мобильной связи и телевидения предлагаются и другие дополнительные услуги. Часто пользователями подбираются провайдеры интернета по адресу в Новосибирске, с Ростелеком сотрудничает весь город.
Весомое преимущество заключается в возможности подключить как домашний, так и мобильный интернет, телевидение и онлайн-кинотеатр по одной цене, той, что другие провайдеры предлагают только за одну услугу. Новые клиенты регулярно регистрируются в Ростелеком благодаря специальным акциям, выгодным условиям подключения и скидкам. Особого внимания заслуживает онлайн-кинотеатр с ТВ-программами и премьерами мирового кинематографа, выходящими в день релиза.
МТС
Домашний интернет, мобильная связь и телевидение — все это обеспечит свою клиентам МТС. Высокая скорость и стабильность соединения — такое решение идеально подойдёт как для работы, так и для общения и развлечений, включая ёмкие игры. Тарифные планы в МТС разнообразны, каждый может подобрать для себя то решение, что будет соответствовать его потребностям. Тарифы варьируются от 595 рублей ежемесячно, в том числе, комбинированные, достаточно экономные. Присутствует доступ к онлайн-кинотеатру KION. Роутер и ТВ-приставки всегда можно арендовать, сэкономив на покупке.
Дом.ру
Один из ведущих интернет-провайдеров Нск. Никаких перебоев, всё что нужно для каждого члена семьи, будь то рабочий человек, студент или школьник. Дом.Ру работает без нареканий, предлагает тарифы от 860 рублей в месяц. Скорость интернета достигает 750 Мб/с. Таким образом, даже множество подключенных устройств не влияют на стабильность соединения.
Тарифы представлены широким выбором для любых потребностей, включая те, что содержат подписки на телевидение и кинотеатры. Дополнительным плюсом, выделяющим дом. Ру на фоне других провайдеров являются бонусы и так называемый тест-драйв позволяющий пользоваться сетью на протяжении месяца со скидкой 99%.