«КрасАвиа» открыла в Туре новое административное здание для персонала

Posted 15 октября, 10:05
Published 15 октября, 10:05
Modified 15 октября, 10:05
Updated 15 октября, 10:05
14 октября в обособленном подразделении «КрасАвиа», расположенном на территории аэропорта «МВЛ», состоялась приемка нового здания общей площадью 310 квадратных метров.
Двухэтажное модульное здание построили с учетом особенностей «климатической зоны 1», к которой относятся территории Крайнего Севера, где преобладают низкие температуры, повышенные ветровые и снеговые нагрузки, короткий световой день.
Все оборудование, которое установлено в здании, было произведено в России. Стоимость проекта — больше 47 миллионов рублей. Все расходы взяла на себя «КрасАвиа» в рамках утвержденной инвестиционной программы.
До этого в Туре отреставрировали ангар, в 2023 году открыли производственное здание, в котором теперь находятся аккумуляторная и слесарная. Открытие административного здания завершает комплекс модернизации основной технической базы авиакомпании по обслуживанию вертолетов в Туре. Именно здесь осуществляется периодическое техническое обслуживания по тяжелому регламенту всех вертолётов КрасАвиа, базирующихся в Эвенкии и на Таймыре.
«В КрасАвиа уделяется большое внимание модернизации инфраструктуры — у нас действует специальная программа реновации объектов в наших четырех обособленных подразделения на севере края. С 2018 года „КрасАвиа“ не ведет аэропортовой деятельности, что дало нам возможность сосредоточиться на воздушных перевозках, но обновление собственных инфраструктурных объектов, в частности, баз технического обслуживания, является одной из наших приоритетных задач. Такая модернизация всегда положительно влияет на качество работ и, в конечном итоге, повышает безопасность полетов», — отметил генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.
За последние 5 лет «КрасАвиа» построила в Ванаваре двухэтажное здание смешанного типа, открыла здание авиационно-технической базы в Хатанге, где скоро завершат реконструкцию склада ГСМ и строят общежитие для летного и технического состава. В красноярском аэропорту «Черемшанка» запустили мобильный ангар-укрытие для технического обслуживания самолетов Ан-24/26.