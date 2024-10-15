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Posted 15 октября, 10:05

Published 15 октября, 10:05

Modified 15 октября, 10:05

Updated 15 октября, 10:05

«КрасАвиа» открыла в Туре новое административное здание для персонала

«КрасАвиа» открыла в Туре новое административное здание для персонала

15 октября 2024, 10:05
Фото: «КрасАвиа»
«КрасАвиа» открыла в Туре новое двухэтажное здание для административного, летного и технического персонала. Также там будет работать лаборатория, которая обслуживает приборы и агрегаты вертолетов авиакомпании.

14 октября в обособленном подразделении «КрасАвиа», расположенном на территории аэропорта «МВЛ», состоялась приемка нового здания общей площадью 310 квадратных метров.

Двухэтажное модульное здание построили с учетом особенностей «климатической зоны 1», к которой относятся территории Крайнего Севера, где преобладают низкие температуры, повышенные ветровые и снеговые нагрузки, короткий световой день.

Все оборудование, которое установлено в здании, было произведено в России. Стоимость проекта — больше 47 миллионов рублей. Все расходы взяла на себя «КрасАвиа» в рамках утвержденной инвестиционной программы.

До этого в Туре отреставрировали ангар, в 2023 году открыли производственное здание, в котором теперь находятся аккумуляторная и слесарная. Открытие административного здания завершает комплекс модернизации основной технической базы авиакомпании по обслуживанию вертолетов в Туре. Именно здесь осуществляется периодическое техническое обслуживания по тяжелому регламенту всех вертолётов КрасАвиа, базирующихся в Эвенкии и на Таймыре.

Глава Эвенкии Андрей Черкасов и генеральный директор КрасАвиа Андрей ЕгоровГлава Эвенкии Андрей Черкасов и генеральный директор КрасАвиа Андрей Егоров
Глава Эвенкии Андрей Черкасов и генеральный директор КрасАвиа Андрей Егоров. Фото: «КрасАвиа»
«В КрасАвиа уделяется большое внимание модернизации инфраструктуры — у нас действует специальная программа реновации объектов в наших четырех обособленных подразделения на севере края. С 2018 года „КрасАвиа“ не ведет аэропортовой деятельности, что дало нам возможность сосредоточиться на воздушных перевозках, но обновление собственных инфраструктурных объектов, в частности, баз технического обслуживания, является одной из наших приоритетных задач. Такая модернизация всегда положительно влияет на качество работ и, в конечном итоге, повышает безопасность полетов», — отметил генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.

За последние 5 лет «КрасАвиа» построила в Ванаваре двухэтажное здание смешанного типа, открыла здание авиационно-технической базы в Хатанге, где скоро завершат реконструкцию склада ГСМ и строят общежитие для летного и технического состава. В красноярском аэропорту «Черемшанка» запустили мобильный ангар-укрытие для технического обслуживания самолетов Ан-24/26.

#Никита Алексеев#Общество
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