«КрасАвиа» открыла в Туре новое административное здание для персонала

До этого в Туре отреставрировали ангар, в 2023 году открыли производственное здание, в котором теперь находятся аккумуляторная и слесарная. Открытие административного здания завершает комплекс модернизации основной технической базы авиакомпании по обслуживанию вертолетов в Туре. Именно здесь осуществляется периодическое техническое обслуживания по тяжелому регламенту всех вертолётов КрасАвиа, базирующихся в Эвенкии и на Таймыре.