Красноярцам рассказали, как выбрать безопасную незамерзайку для машины

Posted 15 октября, 02:14
Published 15 октября, 02:14
Modified 15 октября, 02:14
Updated 15 октября, 02:14
По словам специалистов, при выборе незамерзайки необходимо обратить на состав. В современных средствах используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.
В Роспотребнадзоре отмечают, что изопропиловый спирт имеет резких запах, который напоминает ацетон. Однако он не токсичен для человека.
При этом нелегальные производители, говорят в ведомстве, используют в незамерзайках метиловый спирт (метанол). Это сильный яд, который может вызвать тяжелые отравления и привести к смерти.
Специалисты говорят, что состав, дата производства и срок хранения, меры предосторожности, а также наименование продукции и сведения о производителе должны быть напечатаны на русском языке.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что покупать стеклоомывающую жидкость следует только в установленных местах торговли.