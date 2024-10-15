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Posted 15 октября, 02:14

Published 15 октября, 02:14

Modified 15 октября, 02:14

Updated 15 октября, 02:14

Красноярцам рассказали, как выбрать безопасную незамерзайку для машины

Красноярцам рассказали, как выбрать безопасную незамерзайку для машины

15 октября 2024, 02:14
Фото: 1MI
В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, на что стоит обратить внимание при покупке незамерзайки.

По словам специалистов, при выборе незамерзайки необходимо обратить на состав. В современных средствах используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

В Роспотребнадзоре отмечают, что изопропиловый спирт имеет резких запах, который напоминает ацетон. Однако он не токсичен для человека.

При этом нелегальные производители, говорят в ведомстве, используют в незамерзайках метиловый спирт (метанол). Это сильный яд, который может вызвать тяжелые отравления и привести к смерти.

Специалисты говорят, что состав, дата производства и срок хранения, меры предосторожности, а также наименование продукции и сведения о производителе должны быть напечатаны на русском языке.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что покупать стеклоомывающую жидкость следует только в установленных местах торговли.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Покупки#Красноярский край#Роспотребнадзор#Автомобиль#Водители#Незамерзайка
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