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Posted 15 октября, 12:21

Published 15 октября, 12:21

Modified 15 октября, 12:23

Updated 15 октября, 12:23

В Красноярском крае открыли более 100 пунктов приёма опасных отходов

Куда в Красноярске сдать батарейки и ртутные лампочки. Карта

15 октября 2024, 12:21
Фото: 1MI

В Красноярском крае открыли более 100 пунктов приёма опасных отходов

Структура «Росатома» создал карту с адресами, куда можно сдать опасный мусор — ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы и другие отходы высокого класса опасности.

На карте есть ряд городов, включая Красноярск. Этот сервис — часть информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

Всего на карте указано, что в крае есть 107 пунктов, где принимают опасные отходы. В Красноярске — 76, но среди них нет ни одного, куда люди могли бы сдать градусник.

Заместитель министра экологии Александр Байков сообщил, что до конца 2025 года планируется создать еще более 100 подобных пунктов.

Фото: gisopvk.ru

Как рассказали в краевом минэкологии поступившие в пункты отходы направляются на обезвреживание или утилизацию.

  • К первой категории опасности относят чрезвычайно опасный мусор, который приводит к разрушению экосистемы. Например, ртутные и люминесцентные лампы, градусники, синтетические и минеральные масла.

  • Ко второму классу опасности относят отходы, вред от воздействия которых может быть восстановлен только спустя 30 лет и только после полного устранения источника. К таким отходам относят отработанные или бракованные аккумуляторы, блоки питания и батарейки, остатки нефтепродуктов, органические растворители, средства защиты растений, порох, пиротехнику и другие.

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#Владислав Савончик#Экология#Красноярск#Мусор#Отходы#Экосистема#Минэкология
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