Куда в Красноярске сдать батарейки и ртутные лампочки. Карта

Posted 15 октября, 12:21
Published 15 октября, 12:21
Modified 15 октября, 12:23
Updated 15 октября, 12:23
На карте есть ряд городов, включая Красноярск. Этот сервис — часть информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.
Всего на карте указано, что в крае есть 107 пунктов, где принимают опасные отходы. В Красноярске — 76, но среди них нет ни одного, куда люди могли бы сдать градусник.
Заместитель министра экологии Александр Байков сообщил, что до конца 2025 года планируется создать еще более 100 подобных пунктов.
Как рассказали в краевом минэкологии поступившие в пункты отходы направляются на обезвреживание или утилизацию.
К первой категории опасности относят чрезвычайно опасный мусор, который приводит к разрушению экосистемы. Например, ртутные и люминесцентные лампы, градусники, синтетические и минеральные масла.
Ко второму классу опасности относят отходы, вред от воздействия которых может быть восстановлен только спустя 30 лет и только после полного устранения источника. К таким отходам относят отработанные или бракованные аккумуляторы, блоки питания и батарейки, остатки нефтепродуктов, органические растворители, средства защиты растений, порох, пиротехнику и другие.