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Posted 15 октября, 01:38

Published 15 октября, 01:38

Modified 15 октября, 05:06

Updated 15 октября, 05:06

Прокуратура проверит качество «финального слоя» асфальта в Красноярске

Прокуратура проверит качество «финального слоя» асфальта в Красноярске

15 октября 2024, 01:38
Фото: t.me/dorogi_krsk
Депутат краевого заксобрания Илья Зайцев обратился в прокуратуру. Он просит проверить качество и состав «финального слоя» асфальта.

В своих соцсетях депутат краевого ЗС Илья Зайцев сообщил, что направил запрос прокурору края Роману Тютюнику.

Он просит провести дополнительную проверку качества и состава «разрекламированного в этом году „финального слоя“ асфальта».

«"Уникальная рецептура» по итогам большого анализа протоколов испытаний и состава вполне возможно не соответствует требованиям ГОСТа».

По словам Зайцева, в этом году вопросы есть вопросы к подрядчикам и управлению дорог и благоустройства (УДИБ), которое является заказчиком дорожных работ.

  • До этого мы писали о том, что прокуратура выявила нарушения в действиях мэрии Красноярска при заключении контрактов на ремонт городских дорог — мэрия обязывала подрядчиков согласовывать поставщиков и материалы для работ.
  • Тут мы рассказывали о фильме «Дураки и дороги», автор которого рассказывает о «наживе» на ремонтах в Красноярске.
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