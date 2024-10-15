Прокуратура проверит качество «финального слоя» асфальта в Красноярске

Posted 15 октября, 01:38
Published 15 октября, 01:38
Modified 15 октября, 05:06
Updated 15 октября, 05:06
В своих соцсетях депутат краевого ЗС Илья Зайцев сообщил, что направил запрос прокурору края Роману Тютюнику.
Он просит провести дополнительную проверку качества и состава «разрекламированного в этом году „финального слоя“ асфальта».
«"Уникальная рецептура» по итогам большого анализа протоколов испытаний и состава вполне возможно не соответствует требованиям ГОСТа».
По словам Зайцева, в этом году вопросы есть вопросы к подрядчикам и управлению дорог и благоустройства (УДИБ), которое является заказчиком дорожных работ.