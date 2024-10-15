«Раскапывают летом, делают осенью»: красноярцы раскритиковали мэра за ремонт дорог

Posted 15 октября, 06:23
Published 15 октября, 06:23
Modified 15 октября, 06:42
Updated 15 октября, 06:42
Логинов сообщил, что с середине октября «завершаем проезжую часть на 73 основных объектах». Всего объём работ за сезон составил 122 километра дорог, включая ямочный ремонт.
Мэр заявил, что оценку качества ремонта нужно провести тщательно, а «замечания подрядчики будут устранять за свой счёт».
Под постом некоторые пользователи стали оставлять комментарии о том, что в этом году дорожный ремонт был долгим и некачественным. В том числе упомянули ремонт на скандальном Копыловском мосту.
«Про Копылова, где через месяц уже отлетал асфальт, тоже доложили?» — написал один из пользователей.
Управление дорог ответили на это сообщение, что работы там были проблемными из-за деформационных швов, последний ремонт которых был еще в 2010-м. В следующем году мост будут обследовать, а затем ремонтировать, пока там установили пластины.
«Данные дефекты должны были появиться, они залиты специальной смесью, которая позволит деформационным швам выполнять свои функции», — ответили в управлении.
Другой пользователь отметил, что ремонт сделали хорошо, что не скажешь о других участках.
«Поездка по Копылова в выходной понравилась, нормальный асфальт стал. А вот Ладушку (Ладо Кецховели — „ПМ“) сделали вообще жесть, руки оторвать».
Проблемы упоминают и на других дорогах. Так, на Семафорной не закончили ремонт.
«Когда сделают до конца ремонт дороги на ул. Семафорной в районе соединения с проездом, где завод Цветмет. Бросили, не доделали стыки между двумя направлениями. Автовладельцы свои машины калечат».
Красноярцы заметили, что ремонты проходили долго, в частности, отметили улицу Весны.
«Весны сколько ковыряли, четыре месяца 200 метров дороги?»
«Начали делать в июне, потом поднялась шумиха вокруг УДИБ, возможное уголовное дело замаячило, рабочие не появлялись три недели. Потом, в начале августа вернулись на объект».
В управлении дорог на такие заявления лишь указывают, что подрядчик «не нарушил сроки определенные муниципальным контрактом».
В ответ на это один из пользователей возмутился большими сроками дорожного ремонта.
«Вы контракт делаете с 15 апреля по 15 октября. Специально в интересах подрядчика и против интересов народа. А работ там на пару-тройку недель. Но расковыривают в начале лета, а асфальт катают в конце осени. Вы же только в интересах бизнеса дорожного действуете, на интересы пользователей дорог (всех горожан) вам с высокой колокольни».
Управление дорог заявило, что «всем бы хотелось, чтобы дорожные ремонты завершались первого сентября», однако «при объёмах в 100 километров с учётом тех условий, которые существуют в дорожной отрасли, выбранные сроки оптимальны».
«Действительно, были объекты, где жители справедливо критиковали порядок проведения дорожных работ. В условиях больших объёмов специалисты стремятся спланировать ремонт так, как им удобно, часто не берут в расчёт, что ремонтируемым участком горожане продолжают активно пользоваться».
Есть и положительные комментарии о дорожных ремонтах.
«Да мне без разницы, сколько ковыряли. Сделали главное — не стали расширять и поменяли асфальт. А на Батурина нам впервые тротуар сделали, которые ни один мэр до этого не мог сделать».
Ряд пользователей указали, что после взятия проб не заделывают отверстия.
«Отдельная тема, когда после ремонта, вырезают пробники, и в 70% их не заделывают или плохо заделывают. В результате через пару месяцев там яма».
«Ямки после взятия проб так никто и не заделал. На Борисевича, Тамбовской, Семафорной. В следующем году на их месте будут ямы, а это опять ремонт, трата денег».