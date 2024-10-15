Спортсмены БоГЭС впервые выступили в финале спартакиады «РусГидро»

По результатам выступлений Любовь Шкедова поднялась на высшую ступень пьедестала и получила золотую медаль. Такого результата спортсменка добилась благодаря результатам по всем дисциплинам: она стала третьей в плавании и беге на 60 метров, второй — в беге на 1000 метров, отжалась 100 раз и заняла 1 место в этом испытании.