prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 08:51

Published 15 октября, 08:51

Modified 15 октября, 08:53

Updated 15 октября, 08:53

Спортсмены БоГЭС впервые выступили в финале спартакиады «РусГидро»

Спортсмены БоГЭС впервые выступили в финале спартакиады «РусГидро»

15 октября 2024, 08:51
Фото: БоГЭС
С 8 по 10 октября в Сочи прошли финальные соревнования VI спартакиады группы «РусГидро». В составе команды «Сибирь» выступали представители Богучанской ГЭС — многоборцы Любовь Шкедова и Константин Шевцов и баскетболист Иван Мищенко.

Всего в состязаниях них принимали участие более 180 спортсменов ─ лидеры региональных отборочных этапов в группах «Волга», «Дальний Восток», «Сибирь», «Центр», «Юг» и победители корпоративных спартакиад четырех крупных дальневосточных дочерних организаций РусГидро.

Фото: БоГЭС

По результатам выступлений Любовь Шкедова поднялась на высшую ступень пьедестала и получила золотую медаль. Такого результата спортсменка добилась благодаря результатам по всем дисциплинам: она стала третьей в плавании и беге на 60 метров, второй — в беге на 1000 метров, отжалась 100 раз и заняла 1 место в этом испытании.

«Уровень спортсменов, собравшихся в финале, довольно высокий, в том числе у нас в женском многоборье. Все было организовано на высшем уровне, продумано до мелочей — питание, отдых, тренировки, трансфер. Спортсменам не нужно беспокоиться ни о чем, все мысли только о предстоящих соревнованиях», ─ рассказала ведущий инженер конструкторской группы Производственно-технической службы АО «Богучанская ГЭС» Любовь Шкедова.

В мужском многоборье начальник отдела реализации энергоресурсов Богучанской ГЭС Константин Шевцов улучшил собственные достижения в некоторых дисциплинах и в итоге занял 7 место. Баскетболисты также стали седьмыми в турнирной таблице. В общекомандном зачете Спартакиады сборная «Сибири» заняла третье место.

  • Ежегодно в рамках «Программы благотворительной и спонсорской деятельности» Богучанская ГЭС выделяет средства на развитие спорта в Кежемском районе. В 2024 году на средства станции приобрели современное оборудование школа по биатлону и клубы боевых единоборств, а районная спортивная школа и спортивные клубы получили средства для организации поездок на соревнования и сборы.
#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика