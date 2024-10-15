Спортсмены БоГЭС впервые выступили в финале спартакиады «РусГидро»

Posted 15 октября, 08:51
Published 15 октября, 08:51
Modified 15 октября, 08:53
Updated 15 октября, 08:53
Всего в состязаниях них принимали участие более 180 спортсменов ─ лидеры региональных отборочных этапов в группах «Волга», «Дальний Восток», «Сибирь», «Центр», «Юг» и победители корпоративных спартакиад четырех крупных дальневосточных дочерних организаций РусГидро.
По результатам выступлений Любовь Шкедова поднялась на высшую ступень пьедестала и получила золотую медаль. Такого результата спортсменка добилась благодаря результатам по всем дисциплинам: она стала третьей в плавании и беге на 60 метров, второй — в беге на 1000 метров, отжалась 100 раз и заняла 1 место в этом испытании.
«Уровень спортсменов, собравшихся в финале, довольно высокий, в том числе у нас в женском многоборье. Все было организовано на высшем уровне, продумано до мелочей — питание, отдых, тренировки, трансфер. Спортсменам не нужно беспокоиться ни о чем, все мысли только о предстоящих соревнованиях», ─ рассказала ведущий инженер конструкторской группы Производственно-технической службы АО «Богучанская ГЭС» Любовь Шкедова.
В мужском многоборье начальник отдела реализации энергоресурсов Богучанской ГЭС Константин Шевцов улучшил собственные достижения в некоторых дисциплинах и в итоге занял 7 место. Баскетболисты также стали седьмыми в турнирной таблице. В общекомандном зачете Спартакиады сборная «Сибири» заняла третье место.