Стало известно, в каких городах Красноярского края больше всего заболевших ОРВИ

Posted 15 октября, 03:23
Published 15 октября, 03:23
Modified 15 октября, 03:23
Updated 15 октября, 03:23
По данным ведомства, на минувшей неделе в регионе с симптомами ОРВИ в медучреждения обратились 11 843 жителя края. 67,2% пациентов являются жителями Красноярска и Норильска.
В Роспотребнадзоре отмечают, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярском крае сохраняется на уровне предыдущей недели.
«По-прежнему уровень заболеваемости не превышает эпидемических пороговых значений».
До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске несколько школ закрыли на карантин из-за роста заболеваемости пневмонией и ОРВИ. Так, в школе №158 у 11 человек нашли пневмонию.