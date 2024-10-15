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Posted 15 октября, 03:23

Published 15 октября, 03:23

Modified 15 октября, 03:23

Updated 15 октября, 03:23

Стало известно, в каких городах Красноярского края больше всего заболевших ОРВИ

Стало известно, в каких городах Красноярского края больше всего заболевших ОРВИ

15 октября 2024, 03:23
Фото: 1MI
Стало известно, сколько человек болеют ОРВИ в Красноярском крае. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, на минувшей неделе в регионе с симптомами ОРВИ в медучреждения обратились 11 843 жителя края. 67,2% пациентов являются жителями Красноярска и Норильска.

В Роспотребнадзоре отмечают, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярском крае сохраняется на уровне предыдущей недели.

«По-прежнему уровень заболеваемости не превышает эпидемических пороговых значений».

До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске несколько школ закрыли на карантин из-за роста заболеваемости пневмонией и ОРВИ. Так, в школе №158 у 11 человек нашли пневмонию.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Норильск#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевания#ОРВИ
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