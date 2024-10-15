Т2 обеспечила связью старинное село в Красноярском крае

Posted 15 октября, 07:58
Published 15 октября, 07:58
Modified 15 октября, 08:00
Updated 15 октября, 08:00
Населенный пункт расположен в 200 километрах к северу от Красноярска, недалеко от места его слияния с Ангарой. Село ведет свою историю с XVII века. Сейчас там проживает меньше ста человек.
Базовая станция, которую оператор разместил на инфраструктуре Российской телевизионной и радиовещательной сети, обеспечивает село не только стабильной голосовой связью, но и быстрым 4G-интернетом. Жители могут пользоваться цифровыми сервисами, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы онлайн в HD-качестве.
«Мы уделяем большое внимание развитию покрытия в сельской местности. Только благодаря федеральному проекту „Устранение цифрового неравенства“, который мы реализуем совместно с „Ростелекомом“, с 2021 года мы обеспечили связью 129 небольших сел и деревень Красноярского края, в каждом из которых проживает от 100 до 500 человек. В том числе в Казачинском районе доступ к современным цифровым услугам получили жители села Отношка и деревни Казанка. Потребление мобильного интернета в расчете на одного клиента в этих населенных пунктах сейчас не ниже, чем в крупных городах. Это говорит о том, что мы делаем очень важное дело, повышая уровень жизни сельчан», — отметил директор красноярского филиала Т2 Юрий Камалов.