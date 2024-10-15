В Красноярске банду подростков-мигрантов обвинили в избиении 9-летнего мальчика

Posted 15 октября, 12:40
Published 15 октября, 12:40
Modified 15 октября, 12:46
Updated 15 октября, 12:46
Как рассказала «Проспекту Мира» мать пострадавшего Ольга, первое нападение было 27 сентября. Тогда ее сын Рома впервые увидел этих ребят. Женщина сама не знает, кто напал, но сам мальчик решил, что это таджики. Он идентифицировал их так, потому что учится с ребятами такой национальности и определил преступников «по схожим приметам».
Первый раз ребята подошли и сказали, что им не нравится, как он одет. Мальчика повалили и отпинали. Тогда ребенок не рассказал о случившемся. Во второй раз, 1 октября, подростки напали на него, потому что «он им запомнился». В обоих случаях мальчика запугивали электрошокером и даже подносили его к лицу.
«Он шел в школу. И так как они его видели — напали на него. Пытались окликнуть, он пытался уйти от конфликта, но получил камнем по голове и упал. Его положили в больницу».
По словам женщины, во второй раз трое детей били ребенка, один снимал это на видео. У сына диагностировали сотрясение средней тяжести. Мальчика выписали, но у него теперь сильная мигрень, еще ему кажется, что его преследуют.
«Паранойя открылась. Мания преследования, которой раньше не было. Ему кажется, что за ним постоянно кто-то следит. Когда падает, у него начинается сильная паника, что его избивать начнут».
Женщина считает, что эти же подростки нападают и на других. В чатах района она читала, что и других детей запугивает некая подростковая банда, а недавно ребенок якобы видел эту банду, пристающих с шокером к другому ребенку.
Делом заинтересовался центральный аппарат СК РФ. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.