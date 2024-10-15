В Красноярске банду подростков-мигрантов обвинили в избиении 9-летнего мальчика

Первый раз ребята подошли и сказали, что им не нравится, как он одет. Мальчика повалили и отпинали. Тогда ребенок не рассказал о случившемся. Во второй раз, 1 октября, подростки напали на него, потому что «он им запомнился». В обоих случаях мальчика запугивали электрошокером и даже подносили его к лицу.