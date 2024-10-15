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Posted 15 октября, 02:40

Published 15 октября, 02:40

Modified 15 октября, 02:40

Updated 15 октября, 02:40

В Красноярске из-за аварии на Маерчака несколько улиц стоят в пробках

В Красноярске из-за аварии на Маерчака несколько улиц стоят в пробках

15 октября 2024, 02:40
Фото: prmira.ru
Сегодня утром, 15 октября, в Красноярске на нескольких улицах Железнодорожного района образовались огромные пробки.

Как рассказали очевидцы, на улице Маерчака возле бизнес-центра «Баланс» произошла авария. Поврежденные машины перегородили средний и правый ряды из-за чего на улице образовалась пробка.

Судя по данным 2gis, из-за аварии пробки образовались и на соседних улицах — Республики и Робеспьера.

Фото: prmira.ru
Фото: 2gis.ru

«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции сообщили, что на Маерчака столкнулись три автомобиля — Cherry, Skoda, Hyundai.

«Предварительно, в ДТП никто не пострадал. Сотрудники ДПС продолжают устанавливать подробности происшествия».
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Авария#ГИБДД#Пробки#Маерчака
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