В Красноярске из-за аварии на Маерчака несколько улиц стоят в пробках

Posted 15 октября, 02:40
Published 15 октября, 02:40
Modified 15 октября, 02:40
Updated 15 октября, 02:40
Как рассказали очевидцы, на улице Маерчака возле бизнес-центра «Баланс» произошла авария. Поврежденные машины перегородили средний и правый ряды из-за чего на улице образовалась пробка.
Судя по данным 2gis, из-за аварии пробки образовались и на соседних улицах — Республики и Робеспьера.
«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции сообщили, что на Маерчака столкнулись три автомобиля — Cherry, Skoda, Hyundai.
«Предварительно, в ДТП никто не пострадал. Сотрудники ДПС продолжают устанавливать подробности происшествия».