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Posted 15 октября, 03:00

Published 15 октября, 03:00

Modified 15 октября, 03:19

Updated 15 октября, 03:19

В Красноярске на открытии сити-квартала на Кецховели пройдет шоу-концерт

В Красноярске на открытии сити-квартала на Кецховели пройдет шоу-концерт

15 октября 2024, 03:00
Фото: СМ. СИТИ
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В честь открытия нового сити-квартала на Кецховели строительная группа СМ. СИТИ представит уникальный шоу-концерт «Музыка внутри дома». Концерт пройдет 24 октября в теплой подземной парковке, где соберет 200 гостей.

Шесть театрализованных музыкальных номеров расскажут истории разных героев — жителей дома. Мэппинг-технологии оживят главную сцену, которой является одна из стен сити-квартала.

Музыкальную составляющую воплотят камерный струнно-духовой секстет и джазовый коллектив «Джем», главные роли в шоу исполнят признанные театральные и эстрадные артисты города: Левон Полоян, Юлия Майнгардт, Анастасия Денисьева, Андрей Бардин, рассказчиком истории выступит Владимир Мясников.

Шоу-балет Bright Unity выступит в каждом номере этого вечера, открытый бар Oasis social club создадут особую коктейльную атмосферу, а команда виниловых эстетов Tempers подготовят оригинальный диджей-сет.

Продюсером проекта выступает команда TeamPoPo, режиссер-постановщик — известный красноярский event-продюсер Эльдар Мухомедзянов.

Видео: СМ. СИТИ.

Билетов на уникальное шоу нет в продаже. Компания СМ. СИТИ бесплатно приглашает на событие своих гостей — билеты можно получить в различных конкурсах и розыгрышах в городских СМИ и пабликах СМ. СИТИ.

  • Сити-квартал на Кецховели — один из проектов строительной группы СМ. СИТИ. Дом на 235 квартир начал строиться в 2022 году. В октябре 2024 года строительство дома полностью завершено.
  • Сити-квартал реализован по всем стандартам СМ.СИТИ: кирпичный дом с закрытым двором и парадным входом, подземный паркинг, коммерческая недвижимость на первых этажах и активная благоустроенная улица по периметру квартала.
#Владислав Савончик#Видео
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