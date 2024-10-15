В Красноярске на открытии сити-квартала на Кецховели пройдет шоу-концерт

Posted 15 октября, 03:00
Published 15 октября, 03:00
Modified 15 октября, 03:19
Updated 15 октября, 03:19
Шесть театрализованных музыкальных номеров расскажут истории разных героев — жителей дома. Мэппинг-технологии оживят главную сцену, которой является одна из стен сити-квартала.
Музыкальную составляющую воплотят камерный струнно-духовой секстет и джазовый коллектив «Джем», главные роли в шоу исполнят признанные театральные и эстрадные артисты города: Левон Полоян, Юлия Майнгардт, Анастасия Денисьева, Андрей Бардин, рассказчиком истории выступит Владимир Мясников.
Шоу-балет Bright Unity выступит в каждом номере этого вечера, открытый бар Oasis social club создадут особую коктейльную атмосферу, а команда виниловых эстетов Tempers подготовят оригинальный диджей-сет.
Продюсером проекта выступает команда TeamPoPo, режиссер-постановщик — известный красноярский event-продюсер Эльдар Мухомедзянов.
Билетов на уникальное шоу нет в продаже. Компания СМ. СИТИ бесплатно приглашает на событие своих гостей — билеты можно получить в различных конкурсах и розыгрышах в городских СМИ и пабликах СМ. СИТИ.