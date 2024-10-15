В Красноярске зимой дороги будут снова посыпать реагентами — по составу как «Бионорд»

Согласно данным «Спарка», «Транссервис» зарегистрирован по тому же адресу и имеет того же учредителя, что и производитель «Бионорда», Уральский завод противогололедных материалов. В конце ноября 2022 года автовладельцы в Красноярске жаловались на грязь и лужи на дорогах и подозревали дорожников в использовании реагентов, но в мэрии сообщали, что теперь посыпают дороги в городе только солью, песчано-щебеночной и песчано-солевой смесями.