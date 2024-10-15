В Красноярске зимой дороги будут снова посыпать реагентами — по составу как «Бионорд»

Posted 15 октября, 07:01
Published 15 октября, 07:01
Modified 15 октября, 07:26
Updated 15 октября, 07:26
Руководитель предприятия Антон Старовойтов заявил, что этой зимой дороги в Красноярске будут обрабатывать экологически чистым противогололедным реагентом, технической солью и фрикционным материалом.
Старовойтов говорит, что реагенты нужны для того, чтобы размягчить снег перед уборкой. Также руководитель САТП утверждает, что к реагентам можно отнести песок с солью, так как они вступают в реакцию со снегом и плавят его.
Согласно порталу госзакупок, муниципальное предприятие САТП уже подписало договор на поставку твердого противогололедного реагента. В документах указано, что он в виде гранул.
Предприятие планирует приобрести 5 200 тонн. Судя по документам, договор на 203 миллиона 309 тысяч рублей заключен с компанией «Транссервис», которая стала единственным участником торгов.
На сайте Росстандарта мы нашли состав противогололедного реагента твердого (ПГРТ): состав 2 (массовая доля химических веществ: хлорид кальция в пределах 20-30%, хлорид натрия в пределах 70-80%); состав 5 (массовая доля химических веществ: хлорид кальция в пределах 20-30%, хлорид натрия в пределах 65-75%, формиат натрия — не более 5%, карбамид — не более 5%).
Ранее в сети публиковали «рецепт» «Бионорда»: хлорид натрия — 20-65%, хлорид кальция — 20-50%, хлорид калия или карбамид (мочевина) — 5-15%. Также в его состав могут добавлять карбонат кальция (мраморный щебень) и формиат натрия (соль той самой муравьиной кислоты).
ООО «Транссервис» поставляло в Красноярск противогололедный реагент «ХКНМ». В 2022 году арбитражный суд запретил использовать этот реагент в городе. Требования по химическому составу к «ХКНМ» предъявлялись такие же, как и к «Бионорду». Его в Красноярске использовало специализированное автотранспортное предприятие (САТП).
Согласно данным «Спарка», «Транссервис» зарегистрирован по тому же адресу и имеет того же учредителя, что и производитель «Бионорда», Уральский завод противогололедных материалов. В конце ноября 2022 года автовладельцы в Красноярске жаловались на грязь и лужи на дорогах и подозревали дорожников в использовании реагентов, но в мэрии сообщали, что теперь посыпают дороги в городе только солью, песчано-щебеночной и песчано-солевой смесями.
Прошедшей зимой красноярцы обратили внимание на крупные белые гранулы, разбросанные на тротуарах. В САТП заявили, что на предприятии «Бионорд» при очистке улиц не используют. Однако его могут применять управляющие компании и ТСЖ.
В феврале 2024 года красноярцы начали снова подозревать мэрию в применении реагентов. Горожане жаловались на грязь и лужи на дорогах даже в 20 градусный мороз.
«Проспекту Мира» в САТП по-прежнему настаивают на том, что противогололедный реагент является экологически чистым.
«Реагент полностью соответствует ГОСТу. Говорить о том, что он совпадает по составу с „Бионордом“ или нет, я не буду, потому что я не химик».
Также в САТП сообщили, что в ближайшее время реагент придет в город. Им будут посыпать самые аварийные участки.