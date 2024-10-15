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Posted 15 октября, 07:54

Published 15 октября, 07:54

Modified 15 октября, 09:24

Updated 15 октября, 09:24

В Красноярском крае стали чаще выявлять рак груди

В Красноярском крае стали чаще выявлять рак груди

15 октября 2024, 07:54
Фото: Красноярский онкодиспансер
Рак молочной железы находят у каждой десятой онкобольной жительницы Красноярского края. Об этом рассказали специалисты краевого онкодиспансера.

За 2023 год в крае выявили 1775 случаев рака молочной железы — это 11,9% от всех выявленных злокачественных новообразований. Рак молочной железы занимает первое место среди других онкологических заболеваний. В 2022 году выявили на 126 случаев меньше — 1649.

Основными факторами риска развития рака груди являются:

  • возраст (старше 50 лет);
  • избыточный вес;
  • курение;
  • злоупотребление алкоголем;
  • низкая физическая активность;
  • применение заместительной гормональной терапии эстрогенами;
  • раннее начало менструации (до 12 лет);
  • поздняя менопауза (после 55 лет);
  • поздние роды (после 26 лет);
  • мастопатия;
  • наличие семейного рака молочной железы.

Чтобы предотвратить развитие рака груди, женщинам советуют чаще проходить обследования у врачей и осуществлять самообследование.

Врачи рассказали, что должно насторожить женщину при самообследовании:

  • изменение размера груди — одна молочная железа стала заметно больше или меньше;
  • покраснение кожи на ограниченном участке или на всей груди;
  • изменение контуров груди;
  • постоянные неприятные ощущения в одной груди;
  • появление ямочек на коже груди, когда поднимаете руки вверх;
  • втянутость, изменение формы или положение соска;
  • появление выделений из одного или обоих сосков;
  • увеличение лимфатических узлов в подмышечной впадине или области ключицы.

Количество выявляемых онкологических заболеваний в крае растет: в 2023 году зафиксировали 15 тысяч, а годом ранее — 13,3 тысячи. Вот с чем это связано.

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#Владислав Савончик
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