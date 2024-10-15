В Красноярском крае стали чаще выявлять рак груди

За 2023 год в крае выявили 1775 случаев рака молочной железы — это 11,9% от всех выявленных злокачественных новообразований. Рак молочной железы занимает первое место среди других онкологических заболеваний. В 2022 году выявили на 126 случаев меньше — 1649.