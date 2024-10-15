В Красноярском крае стали чаще выявлять рак груди

Posted 15 октября, 07:54
Published 15 октября, 07:54
Modified 15 октября, 09:24
Updated 15 октября, 09:24
За 2023 год в крае выявили 1775 случаев рака молочной железы — это 11,9% от всех выявленных злокачественных новообразований. Рак молочной железы занимает первое место среди других онкологических заболеваний. В 2022 году выявили на 126 случаев меньше — 1649.
Основными факторами риска развития рака груди являются:
Чтобы предотвратить развитие рака груди, женщинам советуют чаще проходить обследования у врачей и осуществлять самообследование.
Врачи рассказали, что должно насторожить женщину при самообследовании:
Количество выявляемых онкологических заболеваний в крае растет: в 2023 году зафиксировали 15 тысяч, а годом ранее — 13,3 тысячи. Вот с чем это связано.