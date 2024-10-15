В мэрии ответили на обвинения жителей Николаевки, устроивших митинг против КРТ

Posted 15 октября, 04:41
Published 15 октября, 04:41
Modified 15 октября, 04:57
Updated 15 октября, 04:57
На прошлой неделе жители Николаевки провели митинг против КРТ. На собрании присутствовало больше 100 человек.
Во время митинга одна из местных жительниц заявила, что мэр Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей. Женщина заявила, что у нее есть официальные документы от застройщика, в которых указано, что квадратный метр оценивается в 41, 48 и 50 тысяч рублей.
14 октября «Проспект Мира» обратился в мэрию и попросил прокомментировать обвинения жителей Николаевки. Сегодня, 15 октября, мы получили официальный ответ.
В администрации Красноярска заявили, что в Николаевке реализуются два договора о комплексном развитии.
«Сейчас идёт этап расселения. Если обобщенно, то он предполагает переговоры собственников с инвесторами. Итогом должно стать заключение соглашения о выкупе. Но нюанс в том, что каждая история всё-таки индивидуальна, каждый объект — дом, участок, постройки — имеет свои особенности, и у каждого собственника своя жизненная ситуация.
Поэтому в этом процессе необходим диалог. И он ведётся в рамках рабочей группы».
В мэрии «Проспекту Мира» рассказали, что на приеме рабочей группы было уже больше 350 жителей Николаевки.
«На сегодняшний день есть 342 подписанных соглашения между жителями и инвесторами о выкупе. Работа группы продолжается».
В администрации пояснили, что, если инвестор и собственник не могут достигнуть согласия в вопросе оценки имущества, то ситуацию стараются урегулировать в досудебном порядке.
Отметим, что сами обвинения Логинова в распространении ложной информации, которые прозвучали на митинги, в мэрии не прокомментировали.
Мы обратились в администрацию города повторно, нам обещали прокомментировать эту ситуацию в ближайшее время.
14 октября в Николаевке произошел пожар на участке, который попал в зону КРТ. Сообщается, что на участке сгорели хозпостройки. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
В МЧС заявили, что предварительной причиной пожара хозяйственных построек в Николаевке стал поджог. Теперь этим делом займется полиция.
«7 канал Красноярск» со ссылкой на местного жителя пишет, что у владельца погорелой постройки пытались выкупить недвижимость, однако он не согласился с оценкой, сейчас идет разбирательство в суде.