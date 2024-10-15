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Posted 15 октября, 04:41

Published 15 октября, 04:41

Modified 15 октября, 04:57

Updated 15 октября, 04:57

В мэрии ответили на обвинения жителей Николаевки, устроивших митинг против КРТ

В мэрии ответили на обвинения жителей Николаевки, устроивших митинг против КРТ

15 октября 2024, 04:41
Фото: vk.com/tvknew
В мэрии Красноярска ответили на обвинения жителей Николаевки. Во время митинга он заявили, что мэр Логинов лжет о стоимости квадратного метра каждого дома в Николаевке.

На прошлой неделе жители Николаевки провели митинг против КРТ. На собрании присутствовало больше 100 человек.

Во время митинга одна из местных жительниц заявила, что мэр Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей. Женщина заявила, что у нее есть официальные документы от застройщика, в которых указано, что квадратный метр оценивается в 41, 48 и 50 тысяч рублей.

14 октября «Проспект Мира» обратился в мэрию и попросил прокомментировать обвинения жителей Николаевки. Сегодня, 15 октября, мы получили официальный ответ.

В администрации Красноярска заявили, что в Николаевке реализуются два договора о комплексном развитии.

«Сейчас идёт этап расселения. Если обобщенно, то он предполагает переговоры собственников с инвесторами. Итогом должно стать заключение соглашения о выкупе. Но нюанс в том, что каждая история всё-таки индивидуальна, каждый объект — дом, участок, постройки — имеет свои особенности, и у каждого собственника своя жизненная ситуация.
Поэтому в этом процессе необходим диалог. И он ведётся в рамках рабочей группы».

В мэрии «Проспекту Мира» рассказали, что на приеме рабочей группы было уже больше 350 жителей Николаевки.

«На сегодняшний день есть 342 подписанных соглашения между жителями и инвесторами о выкупе. Работа группы продолжается».

В администрации пояснили, что, если инвестор и собственник не могут достигнуть согласия в вопросе оценки имущества, то ситуацию стараются урегулировать в досудебном порядке.

Отметим, что сами обвинения Логинова в распространении ложной информации, которые прозвучали на митинги, в мэрии не прокомментировали.

Мы обратились в администрацию города повторно, нам обещали прокомментировать эту ситуацию в ближайшее время.

14 октября в Николаевке произошел пожар на участке, который попал в зону КРТ. Сообщается, что на участке сгорели хозпостройки. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В МЧС заявили, что предварительной причиной пожара хозяйственных построек в Николаевке стал поджог. Теперь этим делом займется полиция.

«7 канал Красноярск» со ссылкой на местного жителя пишет, что у владельца погорелой постройки пытались выкупить недвижимость, однако он не согласился с оценкой, сейчас идет разбирательство в суде.

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