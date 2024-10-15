В мэрии ответили на обвинения жителей Николаевки, устроивших митинг против КРТ

Во время митинга одна из местных жительниц заявила, что мэр Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей. Женщина заявила, что у нее есть официальные документы от застройщика, в которых указано, что квадратный метр оценивается в 41, 48 и 50 тысяч рублей.