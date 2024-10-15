Жители Николаевки обвинили Логинова во лжи — в мэрии ответили, что его не так поняли

Posted 15 октября, 10:26
Published 15 октября, 10:26
Modified 15 октября, 10:28
Updated 15 октября, 10:28
На прошлой неделе жители Николаевки провели митинг против КРТ. На собрании присутствовало больше 100 человек.
Во время митинга одна из местных жительниц заявила, что мэр Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей. Женщина заявила, что у нее есть официальные документы от застройщика, в которых указано, что квадратный метр оценивается в 41, 48 и 50 тысяч рублей.
«Проспекту Мира» в мэрии сказали, что во время митинга жители Николаевки, скорее всего, говорили про оценочную стоимость, а не выкупную, которая зависит от переговоров с застройщиком.
В администрации города заявили, что во время телеэфира Владислав Логинов говорил о том, что по первым оценкам выкупная стоимость за квадратный метр в Николаевке начиналась от 30 тысяч рублей, некоторые дома были выкуплены за 140 тысяч рублей за «квадрат», а средняя цена по 342 соглашениям перевалила за 100 тысяч рублей.
«За комплексное развитие в границах улиц Копылова — Пушкина — Бограда — Карла Либкнехта — Ленина отвечает ООО „СтройИндустрия“. На сегодняшний уже выкуплено более 60% участков первой очереди и средняя выкупная стоимость превышает 100 тысяч за квадратный метр.
Но у нас достаточно примеров, где выплаты существенно больше. Так, у семьи слабослышащих комната площадью в 17 квадратных метров была выкуплена за 2 миллиона 750 тысяч рублей. Это больше 160 000 рублей за квадратный метр за так называемую квартиру без каких-либо удобств.
Многодетная мать за 13 квадратных метров получила 3 миллиона рублей — это почти 230 тысяч рублей за квадратный метр».
Представители «СтройИндустрии» отмечают, что на участке, за который отвечает застройщик, находятся разные виды собственности: ИЖС, блокированные дома и МКД. В итоге эти виды собственности оцениваются по-разному.
«Так, в МКД и блокированных домах стоимость складывается из рыночной стоимости квартиры и земельного участка. Доля собственника квартиры выделяется в соответствии с документами на земельный участок. Доля земельного участка определяется либо по межеванию, либо по соглашению между всеми собственниками.
Немного иначе оценивается ИЖС: ИЖС Стоимость = жилой дом + земельный участок (при наличии в собственности) + надворные постройки (оформленные в установленном законом порядке) + убытки. Но мы хотим отметить, что застройщик во всех случаях идёт на встречу собственникам, при любом типе жилья и оценивает всё, даже то, собственники документально оформить не смогли. Это и земельные участки, и надворные постройки, и все зеленые насаждения. Отметим, что все состоявшиеся на сегодня сделки прошли в досудебном порядке, то есть люди пришли к нам и мы договорились. Но если кто-то не согласен со стоимостью выкупа, всегда может обратиться в суд».
«Проспекту Мира» в мэрии уточнили, что сейчас выкуплено около 61,2% участков. Сейчас ведется работа еще с 80 собственниками.