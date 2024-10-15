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Posted 15 октября, 10:26

Published 15 октября, 10:26

Modified 15 октября, 10:28

Updated 15 октября, 10:28

Жители Николаевки обвинили Логинова во лжи — в мэрии ответили, что его не так поняли

Жители Николаевки обвинили Логинова во лжи — в мэрии ответили, что его не так поняли

15 октября 2024, 10:26
Фото: prmira.ru
Жители Николаевки заявили, что мэр Красноярска Владислав Логинов «бессовестно врет» о том, что стоимость «квадрата» каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей. «ПМ» в мэрии заявили, что главу города не так поняли.

На прошлой неделе жители Николаевки провели митинг против КРТ. На собрании присутствовало больше 100 человек.

Во время митинга одна из местных жительниц заявила, что мэр Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей. Женщина заявила, что у нее есть официальные документы от застройщика, в которых указано, что квадратный метр оценивается в 41, 48 и 50 тысяч рублей.

«Проспекту Мира» в мэрии сказали, что во время митинга жители Николаевки, скорее всего, говорили про оценочную стоимость, а не выкупную, которая зависит от переговоров с застройщиком.

В администрации города заявили, что во время телеэфира Владислав Логинов говорил о том, что по первым оценкам выкупная стоимость за квадратный метр в Николаевке начиналась от 30 тысяч рублей, некоторые дома были выкуплены за 140 тысяч рублей за «квадрат», а средняя цена по 342 соглашениям перевалила за 100 тысяч рублей.

«За комплексное развитие в границах улиц Копылова — Пушкина — Бограда — Карла Либкнехта — Ленина отвечает ООО „СтройИндустрия“. На сегодняшний уже выкуплено более 60% участков первой очереди и средняя выкупная стоимость превышает 100 тысяч за квадратный метр.
Но у нас достаточно примеров, где выплаты существенно больше. Так, у семьи слабослышащих комната площадью в 17 квадратных метров была выкуплена за 2 миллиона 750 тысяч рублей. Это больше 160 000 рублей за квадратный метр за так называемую квартиру без каких-либо удобств.
Многодетная мать за 13 квадратных метров получила 3 миллиона рублей — это почти 230 тысяч рублей за квадратный метр».

Представители «СтройИндустрии» отмечают, что на участке, за который отвечает застройщик, находятся разные виды собственности: ИЖС, блокированные дома и МКД. В итоге эти виды собственности оцениваются по-разному.

«Так, в МКД и блокированных домах стоимость складывается из рыночной стоимости квартиры и земельного участка. Доля собственника квартиры выделяется в соответствии с документами на земельный участок. Доля земельного участка определяется либо по межеванию, либо по соглашению между всеми собственниками.
Немного иначе оценивается ИЖС: ИЖС Стоимость = жилой дом + земельный участок (при наличии в собственности) + надворные постройки (оформленные в установленном законом порядке) + убытки. Но мы хотим отметить, что застройщик во всех случаях идёт на встречу собственникам, при любом типе жилья и оценивает всё, даже то, собственники документально оформить не смогли. Это и земельные участки, и надворные постройки, и все зеленые насаждения. Отметим, что все состоявшиеся на сегодня сделки прошли в досудебном порядке, то есть люди пришли к нам и мы договорились. Но если кто-то не согласен со стоимостью выкупа, всегда может обратиться в суд».

«Проспекту Мира» в мэрии уточнили, что сейчас выкуплено около 61,2% участков. Сейчас ведется работа еще с 80 собственниками.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Митинг#Мэрия Красноярска#Владислав Логинов#Мэр#Николаевка#КРТ#Земельные участки#Застройщики#Стройиндустрия
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