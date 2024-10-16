prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 06:34

Published 16 октября, 06:34

Modified 16 октября, 06:36

Updated 16 октября, 06:36

Краевые власти выделили 150 миллионов на КЭФ в 2025 году

150 миллионов выделили на КЭФ в 2025 году. Еще по 110 млн — на 2026 и 2027

16 октября 2024, 06:34
Фото: kef2024.ru

Краевые власти выделили 150 миллионов на КЭФ в 2025 году

Стала известна судьба Красноярского экономического форума. Его решили провести в 2025 году.

Официальная информация о проведении КЭФа указана в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на следующий год.

Сообщается, что Красноярский экономический форум пройдет в 2025 году. При этом конкретные даты проведения КЭФа не указаны. На проведение форума в следующем году в проекте бюджета заложено 150 миллионов рублей.

В пояснительной записке также указано, что КЭФ планируют провести в 2026 и 2027 году. На эти цели выделят по 110 миллионов рублей.

В этом году КЭФ, который проводится с 2004 года, должен был состояться в апреле, однако его перенесли. В мае в краевом правительстве заявили «Проспекту Мира» о том, что юбилейный форум пройдет в первой половине июля.

В июле в интервью ТАСС губернатор Красноярского Михаил Котюков рассказал, что Красноярский экономический форум планируют провести в августе.

В середине июля 2024 года издание «Континент Сибирь» написало, что КЭФ планируют провести в первой половине августа. По информации журналистов, форум должен был пройти с 5 по 7 августа. Издание утверждало, что организаторы обсуждали возможное участие Владимира Путина.

В сентябре стало известно об отмене КЭФа в 2024 году. В пояснительной записке к проекту изменений в бюджет Красноярского края было указано, что выделенные на организацию форума «бюджетные ассигнования сократили на 110 000 тысяч рублей».

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Политика#Красноярск#Бюджет#Красноярский край#КЭФ#Власти
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика