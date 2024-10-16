150 миллионов выделили на КЭФ в 2025 году. Еще по 110 млн — на 2026 и 2027

Posted 16 октября, 06:34
Published 16 октября, 06:34
Modified 16 октября, 06:36
Updated 16 октября, 06:36
Официальная информация о проведении КЭФа указана в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на следующий год.
Сообщается, что Красноярский экономический форум пройдет в 2025 году. При этом конкретные даты проведения КЭФа не указаны. На проведение форума в следующем году в проекте бюджета заложено 150 миллионов рублей.
В пояснительной записке также указано, что КЭФ планируют провести в 2026 и 2027 году. На эти цели выделят по 110 миллионов рублей.
В этом году КЭФ, который проводится с 2004 года, должен был состояться в апреле, однако его перенесли. В мае в краевом правительстве заявили «Проспекту Мира» о том, что юбилейный форум пройдет в первой половине июля.
В июле в интервью ТАСС губернатор Красноярского Михаил Котюков рассказал, что Красноярский экономический форум планируют провести в августе.
В середине июля 2024 года издание «Континент Сибирь» написало, что КЭФ планируют провести в первой половине августа. По информации журналистов, форум должен был пройти с 5 по 7 августа. Издание утверждало, что организаторы обсуждали возможное участие Владимира Путина.
В сентябре стало известно об отмене КЭФа в 2024 году. В пояснительной записке к проекту изменений в бюджет Красноярского края было указано, что выделенные на организацию форума «бюджетные ассигнования сократили на 110 000 тысяч рублей».