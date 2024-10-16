Баланин: ИИ в ОМС помогает ставить диагнозы и подбирать эффективное лечение

Posted 16 октября, 11:30
Published 16 октября, 11:30
Modified 16 октября, 11:30
Updated 16 октября, 11:30
Так, в период с января по июль 2024 года с применением ИИ было проведено примерно 600 тысяч маммографий. Результаты показали, что нейросети способствуют установлению точного диагноза и выбору эффективного лечения. В России в десятках медицинских аппаратов уже используются технологии ИИ, и рассматривается возможность включения таких процедур, как флюорография и компьютерная томография органов грудной клетки и КТ головного мозга, в систему ОМС с системами поддержки врачебных решений, заявил Баланин. Об этом сообщает ria.ru.
Хотя врачи принимают окончательные решения о лечении, ИИ ускоряет и улучшает выявление патологий на ранних стадиях, что увеличивает вероятность успешного лечения. Медицинские учреждения Москвы активно внедряют ИИ-технологии в рамках программы развития здравоохранения города до 2030 года. В Москве нейросети уже обработали более 13 миллионов лучевых исследований, включая МРТ, КТ и флюорографию, благодаря их активному использованию для автоматизированного анализа данных по программе ОМС.
На Российском диагностическом саммите в Москве в октябре обсуждались достижения в применении ИИ в области лучевой диагностики. Эксперты отмечают, что эти технологии особенно полезны для раннего выявления рака, инсультов и других серьезных заболеваний. В Алтайском крае ИИ активно применяется для пациентов с подозрением на онкологические заболевания, что способствует увеличению выявляемости рака груди на начальных стадиях. В регионе проходит «розовый флешмоб» — месячник информирования о раке молочной железы, организованный онкологическим диспансером.