Баланин: ИИ в ОМС помогает ставить диагнозы и подбирать эффективное лечение

Так, в период с января по июль 2024 года с применением ИИ было проведено примерно 600 тысяч маммографий. Результаты показали, что нейросети способствуют установлению точного диагноза и выбору эффективного лечения. В России в десятках медицинских аппаратов уже используются технологии ИИ, и рассматривается возможность включения таких процедур, как флюорография и компьютерная томография органов грудной клетки и КТ головного мозга, в систему ОМС с системами поддержки врачебных решений, заявил Баланин. Об этом сообщает ria.ru.