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Posted 16 октября, 11:30

Published 16 октября, 11:30

Modified 16 октября, 11:30

Updated 16 октября, 11:30

Баланин: ИИ в ОМС помогает ставить диагнозы и подбирать эффективное лечение

Баланин: ИИ в ОМС помогает ставить диагнозы и подбирать эффективное лечение

16 октября 2024, 11:30
Фото: 1MI
Руководитель ФОМС Илья Баланин сообщил, что использование искусственного интеллекта в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) значительно повышает точность диагностики и улучшает доступ к медицинским услугам.

Так, в период с января по июль 2024 года с применением ИИ было проведено примерно 600 тысяч маммографий. Результаты показали, что нейросети способствуют установлению точного диагноза и выбору эффективного лечения. В России в десятках медицинских аппаратов уже используются технологии ИИ, и рассматривается возможность включения таких процедур, как флюорография и компьютерная томография органов грудной клетки и КТ головного мозга, в систему ОМС с системами поддержки врачебных решений, заявил Баланин. Об этом сообщает ria.ru.

Хотя врачи принимают окончательные решения о лечении, ИИ ускоряет и улучшает выявление патологий на ранних стадиях, что увеличивает вероятность успешного лечения. Медицинские учреждения Москвы активно внедряют ИИ-технологии в рамках программы развития здравоохранения города до 2030 года. В Москве нейросети уже обработали более 13 миллионов лучевых исследований, включая МРТ, КТ и флюорографию, благодаря их активному использованию для автоматизированного анализа данных по программе ОМС.

На Российском диагностическом саммите в Москве в октябре обсуждались достижения в применении ИИ в области лучевой диагностики. Эксперты отмечают, что эти технологии особенно полезны для раннего выявления рака, инсультов и других серьезных заболеваний. В Алтайском крае ИИ активно применяется для пациентов с подозрением на онкологические заболевания, что способствует увеличению выявляемости рака груди на начальных стадиях. В регионе проходит «розовый флешмоб» — месячник информирования о раке молочной железы, организованный онкологическим диспансером.

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