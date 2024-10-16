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Posted 16 октября, 07:59

Published 16 октября, 07:59

Modified 16 октября, 08:01

Updated 16 октября, 08:01

«Бионорд» обвинили в гибели речной рыбы на юге края — но это был не «Бионорд»

«Бионорд» обвинили в гибели речной рыбы на юге края — но это был не «Бионорд»

16 октября 2024, 07:59
Фото: МВД24
Жители села Григорьевка в Ермаковском районе Красноярского края пожаловались на исчезновение фауны в реке Кебеж. По их мнению, это связано с применением «Бионорда» на пролегающей рядом с рекой федеральной трассе Р-257 в зимний период.

О жалобах жителей рассказал депутат краевого заксобрания от южной группы районов Владимир Вахтель.

«Люди рассказывали, что рыбы в реке почти не стало, даже лягушки пропали — и все это после того, как федеральную трассу Абакан-Кызыл зимой начали обрабатывать противогололедным реагентом», — пишет парламентарий в своем телеграм-канале.

Вахтель направил запросы в районную администрацию, минэкологии и природоохранную прокуратуру. Как выяснилось, на участке федеральной трассы в Ермаковском районе применяется не «Бионорд», а техническая соль галит. Тем не менее, следует из ответа прокуратуры на депутатский запрос, в отобранных пробах почвы специалисты минэкологии обнаружили превышение фоновых показателей по по кальцию (в 1,7 раза), магнию (в 3,14 раза), натрию (а 1,57 раза), нитритному азоту (1,27 раза).

Фото: t.me/vahteldeputat/
«Теперь готовлю запросы в Росрыболовство и Минсельхоз — буду выяснять, могла ли переминерализация почвы стать причиной гибели речной фауны — и как реагент в целом может влиять на экологию», — заключил Владимир Вахтель.

В Красноярске зимой дороги будут снова посыпать реагентами — САТП подписало договор на поставку 5 200 тонн противогололедного реагента за 203 миллиона рублей. По составу закупленный реагент схож со скандальным «Бионордом», что уже вызвало возмущение депутатов.

  • Ранее депутат Вахтель обращался в прокуратуру по поводу артелей старателей на юге Красноярского края, которые «убивают экосистему и в конечном счете людей» — надзорные органы подтвердили факты загрязнения «золотоносных» рек.
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#Экология#Дороги#Красноярский край#Живая природа#Владимир Вахтель#Экологи#Бионорд
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