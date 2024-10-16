«Бионорд» обвинили в гибели речной рыбы на юге края — но это был не «Бионорд»

Вахтель направил запросы в районную администрацию, минэкологии и природоохранную прокуратуру. Как выяснилось, на участке федеральной трассы в Ермаковском районе применяется не «Бионорд», а техническая соль галит. Тем не менее, следует из ответа прокуратуры на депутатский запрос, в отобранных пробах почвы специалисты минэкологии обнаружили превышение фоновых показателей по по кальцию (в 1,7 раза), магнию (в 3,14 раза), натрию (а 1,57 раза), нитритному азоту (1,27 раза).