БоГЭС помог детским садам Кодинска купить технику

Posted 16 октября, 07:44
Published 16 октября, 07:44
Modified 16 октября, 07:46
Updated 16 октября, 07:46
Детский сад «Солнышко» приобрел на средства ГЭС пособия и комплект логопедического оборудования. Дети смогут заниматься на «Логопедическом тренажере» для коррекции устной и письменной речи, использовать на занятиях «говорящее зеркало», чтобы развивать речь, а также программно-аппаратный для развития артикуляции, произношения звуков и закрепления навыков звукового анализа.
Педагоги смогут проводить занятия по развитию речи с использованием лого-мишеней со сменными накладками, развивать у детей координацию движений и равновесие с помощью балансировочных дорожек и полусфер.
«Главная задача детского сада — всестороннее гармоничное развитие детей. Новое логопедическое оборудование позволит нашим педагогам помочь детям, испытывающим трудности в общении, и проводить увлекательные занятия для всех воспитанников. Спасибо энергетикам за оказанную помощь», — сказала заведующая детского сада «Солнышко» Анна Томина.
Детский сад «Аленький цветочек» при помощи энергетиков купил и смонтировал в одном из залов для групповых занятий ролл-шторы, которые позволят регулировать освещенность помещения в зависимости от поставленных педагогом задач. Для проведения новогодних праздников приобретены елки разных размеров.
Расходы по Программе благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год составили 9,74 млн рублей. Самый масштабный проект — создание зоны отдыха для детей и молодежи в новом сквере во втором микрорайоне, а также приобретение светодиодных консолей для украшения городских улиц. Помощь энергетиков получил Центр дополнительного образования, спортивные школы и секции, благотворительные фонды и другие организации.
Энергетики ежегодно оказывают помощь дошкольным учреждениям: в прошлом детские сады получали оборудование для профилактики респираторных заболеваний среди воспитанников, мебель, игрушки и другое оборудование.
Еще в рамках издательских благотворительных проектов «РусГидро» сотрудники Богучанской ГЭС передавали в библиотеки детских садов увлекательные развивающие книги — «Свет в твоем окошке», «Чудесная мастерская у бобровой запруды» и другие.