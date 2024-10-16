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Posted 16 октября, 07:44

Published 16 октября, 07:44

Modified 16 октября, 07:46

Updated 16 октября, 07:46

БоГЭС помог детским садам Кодинска купить технику

БоГЭС помог детским садам Кодинска купить технику

16 октября 2024, 07:44
Фото: Богучанская ГЭС
На средства «Программы благотворительной и спонсорской деятельности» АО «Богучанская ГЭС» два детских сада в Кодинске приобрели технику для праздников и развивающих занятий.

Детский сад «Солнышко» приобрел на средства ГЭС пособия и комплект логопедического оборудования. Дети смогут заниматься на «Логопедическом тренажере» для коррекции устной и письменной речи, использовать на занятиях «говорящее зеркало», чтобы развивать речь, а также программно-аппаратный для развития артикуляции, произношения звуков и закрепления навыков звукового анализа.

Педагоги смогут проводить занятия по развитию речи с использованием лого-мишеней со сменными накладками, развивать у детей координацию движений и равновесие с помощью балансировочных дорожек и полусфер.

«Главная задача детского сада — всестороннее гармоничное развитие детей. Новое логопедическое оборудование позволит нашим педагогам помочь детям, испытывающим трудности в общении, и проводить увлекательные занятия для всех воспитанников. Спасибо энергетикам за оказанную помощь», — сказала заведующая детского сада «Солнышко» Анна Томина.

Детский сад «Аленький цветочек» при помощи энергетиков купил и смонтировал в одном из залов для групповых занятий ролл-шторы, которые позволят регулировать освещенность помещения в зависимости от поставленных педагогом задач. Для проведения новогодних праздников приобретены елки разных размеров.

Расходы по Программе благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год составили 9,74 млн рублей. Самый масштабный проект — создание зоны отдыха для детей и молодежи в новом сквере во втором микрорайоне, а также приобретение светодиодных консолей для украшения городских улиц. Помощь энергетиков получил Центр дополнительного образования, спортивные школы и секции, благотворительные фонды и другие организации.

Энергетики ежегодно оказывают помощь дошкольным учреждениям: в прошлом детские сады получали оборудование для профилактики респираторных заболеваний среди воспитанников, мебель, игрушки и другое оборудование.

Еще в рамках издательских благотворительных проектов «РусГидро» сотрудники Богучанской ГЭС передавали в библиотеки детских садов увлекательные развивающие книги — «Свет в твоем окошке», «Чудесная мастерская у бобровой запруды» и другие.

#Владислав Савончик#Дети
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