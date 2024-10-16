БоГЭС помог детским садам Кодинска купить технику

Расходы по Программе благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год составили 9,74 млн рублей. Самый масштабный проект — создание зоны отдыха для детей и молодежи в новом сквере во втором микрорайоне, а также приобретение светодиодных консолей для украшения городских улиц. Помощь энергетиков получил Центр дополнительного образования, спортивные школы и секции, благотворительные фонды и другие организации.