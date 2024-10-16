Больше 1,5 миллиарда чистой прибыли: рассказываем, кто владеет сетью «Командор»

Интересно, что Александр Южанников как будто вообще не вписывается в ритейлерскую сеть. По образованию он инженер, и это не просто какой-то случайный факт. Александр Южанников строил дома в Студгородке, работал в администрации Красноярска и руководил территориальным управлением министерства имущественных отношений. Сейчас Южанников занимает должность доцента политехнического института СФУ.