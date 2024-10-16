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Posted 16 октября, 09:42

Published 16 октября, 09:42

Modified 16 октября, 11:27

Updated 16 октября, 11:27

Сразу семь совладельцев «Командора» попали в рейтинг самых богатых красноярцев

Больше 1,5 миллиарда чистой прибыли: рассказываем, кто владеет сетью «Командор»

16 октября 2024, 09:42
Фото: retailacademy.info

Сразу семь совладельцев «Командора» попали в рейтинг самых богатых красноярцев

В рейтинг ста самых богатых бизнесменов Красноярского края по версии «Проспекта Мира» вошли сразу семь совладельцев сети «Командор» — их совокупная чистая прибыль превысила полтора миллиарда рублей. Выручка сети за прошлый год превысила 75 миллиардов рублей. Смотрим, кому принадлежат эти деньги.
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Сергей Неделин

Фото: sm-komandor.ru

Первым из совладельцев сети в рейтинге стал Сергей Неделин, причем бизнесмен занял пятое место во всем топе. В 2023 году все бизнесы Неделина, и не в последнюю очередь сеть «Командор», принесли предпринимателю 656 миллионов рублей чистой прибыли.

Сергей Неделин владеет 32% ТС «Командор», при этом о самом бизнесмене известно мало, личность он непубличная.

Олег Сипетый

Фото: sm-komandor.ru

Следующим стал Олег Сипетый, он занял 21 место рейтинга. Все бизнесы Сипетого принесли ему 264 миллиона рублей «чистыми».

Олег Сипетый — можно сказать, лицо сети «Командор», он отвечает за представление компании в медиа. В этом ему помогает супруга Наталья, активно ведущая соцсети.

Известно, что Сипетый стоял у самого основания сети — в 1999 году вместе с однокашниками он открыл первый магазин «Командор». Сейчас Сипетому принадлежат 12,8% ТС «Командор».

Александр Южанников

Фото: sm-komandor.ru

Сразу за Сипетым идет Александр Южанников, 22 место. В 2023 году бизнесы принесли Южанникову 210 миллионов рублей чистой прибыли.

Интересно, что Александр Южанников как будто вообще не вписывается в ритейлерскую сеть. По образованию он инженер, и это не просто какой-то случайный факт. Александр Южанников строил дома в Студгородке, работал в администрации Красноярска и руководил территориальным управлением министерства имущественных отношений. Сейчас Южанников занимает должность доцента политехнического института СФУ.

Что касается ТС «Командор», то в ней инженеру принадлежит 15,2%.

Сергей Чернов

Еще один совладелец торговой сети Сергей Чернов занял в рейтинге 36 место. Все бизнесы принесли ему 133 миллиона рублей «чистыми».

О Чернове почти ничего не известно, в СМИ бизнесмен не светится. Ему принадлежит 9,6% торговой сети.

Сергей Макин

Следующие три совладельца «Командора» занимают места в топе один за другим.

Сергей Макин оказался на 39 месте с прибылью 131 миллион рублей, ему принадлежит 9,1% в торговой сети. Кроме того, Макин полностью владеет компанией-сателлитом «Командор Персонал».

Олег Ипатюк

Фото: соцсети

На следующем, 40 месте, расположился Олег Ипатюк. Он заработал на своих компаниях 129 миллионов. В ТС «Командор» ему принадлежат те же 9,1%, что и Макину.

Ипатюк, по его же словам, занимается исследованием «научно обоснованных способов достижения личного благополучия». В его соцсетях есть посты с советами о достижении успеха, различного рода «аффирмации» и прочее. Кроме того, Ипатюк называет себя инвестором, который финансирует «новые проекты, нейронауку, искусство».

Андрей Дресвянников

Фото: «Командор»

41 место занял последний в списке богачей совладелец «Командора» Андрей Дресвянников. Все бизнесы принесли ему 129 миллионов рублей прибыли. В «Командоре» предпринимателю принадлежит 9,1%.

О Дресвянникове тоже почти нечего сказать, в медиа он почти он не светится.

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