Больше 1,5 миллиарда чистой прибыли: рассказываем, кто владеет сетью «Командор»

Posted 16 октября, 09:42
Published 16 октября, 09:42
Modified 16 октября, 11:27
Updated 16 октября, 11:27
Первым из совладельцев сети в рейтинге стал Сергей Неделин, причем бизнесмен занял пятое место во всем топе. В 2023 году все бизнесы Неделина, и не в последнюю очередь сеть «Командор», принесли предпринимателю 656 миллионов рублей чистой прибыли.
Сергей Неделин владеет 32% ТС «Командор», при этом о самом бизнесмене известно мало, личность он непубличная.
Следующим стал Олег Сипетый, он занял 21 место рейтинга. Все бизнесы Сипетого принесли ему 264 миллиона рублей «чистыми».
Олег Сипетый — можно сказать, лицо сети «Командор», он отвечает за представление компании в медиа. В этом ему помогает супруга Наталья, активно ведущая соцсети.
Известно, что Сипетый стоял у самого основания сети — в 1999 году вместе с однокашниками он открыл первый магазин «Командор». Сейчас Сипетому принадлежат 12,8% ТС «Командор».
Сразу за Сипетым идет Александр Южанников, 22 место. В 2023 году бизнесы принесли Южанникову 210 миллионов рублей чистой прибыли.
Интересно, что Александр Южанников как будто вообще не вписывается в ритейлерскую сеть. По образованию он инженер, и это не просто какой-то случайный факт. Александр Южанников строил дома в Студгородке, работал в администрации Красноярска и руководил территориальным управлением министерства имущественных отношений. Сейчас Южанников занимает должность доцента политехнического института СФУ.
Что касается ТС «Командор», то в ней инженеру принадлежит 15,2%.
Еще один совладелец торговой сети Сергей Чернов занял в рейтинге 36 место. Все бизнесы принесли ему 133 миллиона рублей «чистыми».
О Чернове почти ничего не известно, в СМИ бизнесмен не светится. Ему принадлежит 9,6% торговой сети.
Следующие три совладельца «Командора» занимают места в топе один за другим.
Сергей Макин оказался на 39 месте с прибылью 131 миллион рублей, ему принадлежит 9,1% в торговой сети. Кроме того, Макин полностью владеет компанией-сателлитом «Командор Персонал».
На следующем, 40 месте, расположился Олег Ипатюк. Он заработал на своих компаниях 129 миллионов. В ТС «Командор» ему принадлежат те же 9,1%, что и Макину.
Ипатюк, по его же словам, занимается исследованием «научно обоснованных способов достижения личного благополучия». В его соцсетях есть посты с советами о достижении успеха, различного рода «аффирмации» и прочее. Кроме того, Ипатюк называет себя инвестором, который финансирует «новые проекты, нейронауку, искусство».
41 место занял последний в списке богачей совладелец «Командора» Андрей Дресвянников. Все бизнесы принесли ему 129 миллионов рублей прибыли. В «Командоре» предпринимателю принадлежит 9,1%.
О Дресвянникове тоже почти нечего сказать, в медиа он почти он не светится.