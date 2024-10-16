Брусчатку со стройплощадок метро снимают и складируют. Узнали, что с ней будут делать

Posted 16 октября, 09:14
Published 16 октября, 09:14
Modified 16 октября, 10:38
Updated 16 октября, 10:38
В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны.
14 октября корреспондент «Проспекта Мира» заметил, что рядом с мэрией на огороженном участке в районе перекрестка Маркса и Вейнбаума работает спецтехника. С ее помощью рабочие снимали брусчатку.
«Проспект Мира» спросил департамент горхозяйства и транспорта, что городские власти планируют делать с брусчаткой, которую снимают с площадок метро.
«Брусчатку снимают и складируют в местах для хранения соответствующих материалов. Если брусчатка находится в непригодном состоянии, то специалисты будут решать вопрос, что с ней делать. Брусчатка, которую можно будет использовать повторно, будет храниться на складах».
Пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова отметила, что тротуарную плитку повторно будут использовать в тех частях Красноярска, где это понадобится.
«Вряд ли после строительства метро для благоустройства потребуется старая брусчатка. Однако возможны и такие варианты».
В октябре 2023 года на сайте объявлений появилась информация о продаже старой брусчатки из Центрального парка, где сейчас идет реконструкция. Автор объявления указал, что у него в наличии 5 тысяч квадратов брусчатки.
Директор Центрального парка Роман Потапов тогда сказал «ПМ», что разберется в ситуации и заявил, что «какие-то подрядные организации занимаются самодеятельностью».