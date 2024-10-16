prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 11:22

Published 16 октября, 11:22

Modified 16 октября, 11:24

Updated 16 октября, 11:24

Экс-помощник Глискова ушел из горсовета Красноярска

Экс-помощник Глискова ушел из горсовета Красноярска

16 октября 2024, 11:22
Фото: Крастелев
15 октября на очередной сессии горсовета Красноярска Роман Крастелев сложил полномочия депутата. Он заявил, что ушел по собственному желанию.

Сам депутат сообщил, что принял такое решение, так как в последнее время находится в Москве и работает в московском городском отделении ЛДПР.

«Не совсем логично быть муниципальным депутатом Красноярска: нет возможности быть физически в избирательном округе с избирателями, в сам горсовет удается далеко не всегда ездить — один-два раза за полгода. Это неправильно. Думаю, что избиратели не этого ожидали», — сообщал он ранее «Проспекту Мира».

Освободившийся мандат в горсовете останется за ЛДПР. Место Крастелева должен занять следующий представитель партии по списку.

С 2005 по 2009 годы Крастелев работал в полиции, а потом устроился в адвокатское бюро Александра Глискова. Дальше он следовал был помощником Глисокова в горсовете, потом в заксобрании, а в 2018 году не стал депутатом горсовета. В 2023 году бы переизбран.

  • В мае Крастелев перестал быть помощником Глискова — он уволился по собственному желанию, по той причине, что «не мог находиться в Красноярске постоянно».
Читайте также:
Глава ЛДПР Слуцкий отреагировал на приговор депутата ГлисковаГлисков заявил, что ему предлагали дать показания на других людей
#Владислав Савончик#Горсовет#Александр Глисков#Роман Крастелев#Глисков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика