Экс-помощник Глискова ушел из горсовета Красноярска

Posted 16 октября, 11:22
Published 16 октября, 11:22
Modified 16 октября, 11:24
Updated 16 октября, 11:24
Сам депутат сообщил, что принял такое решение, так как в последнее время находится в Москве и работает в московском городском отделении ЛДПР.
«Не совсем логично быть муниципальным депутатом Красноярска: нет возможности быть физически в избирательном округе с избирателями, в сам горсовет удается далеко не всегда ездить — один-два раза за полгода. Это неправильно. Думаю, что избиратели не этого ожидали», — сообщал он ранее «Проспекту Мира».
Освободившийся мандат в горсовете останется за ЛДПР. Место Крастелева должен занять следующий представитель партии по списку.
С 2005 по 2009 годы Крастелев работал в полиции, а потом устроился в адвокатское бюро Александра Глискова. Дальше он следовал был помощником Глисокова в горсовете, потом в заксобрании, а в 2018 году не стал депутатом горсовета. В 2023 году бы переизбран.