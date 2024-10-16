Экс-помощник Глискова ушел из горсовета Красноярска

С 2005 по 2009 годы Крастелев работал в полиции, а потом устроился в адвокатское бюро Александра Глискова. Дальше он следовал был помощником Глисокова в горсовете, потом в заксобрании, а в 2018 году не стал депутатом горсовета. В 2023 году бы переизбран.