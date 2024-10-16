Красноярский подросток первым погиб на дрейфующей лодке в Охотском море

Как рассказали в транспортном СК, 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них на лодке решили поплавать в Охотском море на побережье Хабаровского края, а затем отправиться на Сахалин. Однако во время путешествия мотор сломался и мужчины не смогли его починить.