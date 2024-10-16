Красноярский подросток первым погиб на дрейфующей лодке в Охотском море

Posted 16 октября, 01:21
Published 16 октября, 01:21
Modified 16 октября, 01:49
Updated 16 октября, 01:49
Как рассказали в транспортном СК, 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них на лодке решили поплавать в Охотском море на побережье Хабаровского края, а затем отправиться на Сахалин. Однако во время путешествия мотор сломался и мужчины не смогли его починить.
Сообщается, что на лодке было 20 литров воды и запасов еды на две недели.
Как пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на Михаила Пичугина, он вместе с братом и племянником пили дождевую воду и размачивали горох, а также лапшу.
По информации СМИ, первым на лодке от обезвоживания и переохлаждения скончался 15-летний житель Красноярска. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох, так как его организм больше не принимал такую еду.
Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.
В общей сложности 46-летний выживший провел на лодке 67 дней. За это время он похудел на 50 килограммов. Сейчас Михаил находится в реанимации.
В СК на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на водном транспорте (статья 263 УК РФ).
Если будет установлено, что во время выхода в море на лодке не было необходимо оборудования, то выжившего Михаила Пичугина могут отправить под стражу. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.