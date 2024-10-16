prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 08:25

Published 16 октября, 08:25

Modified 16 октября, 09:02

Updated 16 октября, 09:02

Мэр Канска прорекламировала рекрутинговую палатку СВО и нарвалась на критику

Мэр Канска прорекламировала рекрутинговую палатку СВО и нарвалась на хейт в соцсетях

16 октября 2024, 08:25
Фото: Ольга Витман

Мэр Канска прорекламировала рекрутинговую палатку СВО и нарвалась на критику

Мэр города Канска Красноярского края Ольга Витман записала видео про установленную в городе палатку СВО. Ее раскритиковали жители за радостное повествование.

В видео в своем телеграм-канале улыбающаяся чиновница рассказала о возможности получить консультацию о службе в зоне спецоперации. «Это интересно, это познавательно», — отметила она.

«У нас тут такая крутая-крутая палатка [мобильного пункта отбора на военную службу по контракту]. Здесь вы можете получить хорошую консультацию по службе на СВО, поэтому приглашаю всех. Это интересно, это познавательно, это даже про то, чтобы научиться плести сети — я только что попробовала. Поэтому приходите обязательно. Это мероприятие, огромное мероприятие, оно для вас»
Видео: Ольга Витман.

Такие формулировки и тон не понравилась ряду пользователей и они раскритиковали мэра в комментариях под видео. Один из пользователей сказал, что мэру нужен новый мэр.

«Что интересного и познавательного можно узнать о службе на СВО?! Это [запрещенное для СМИ слово]! Страшная, чудовищная! Это трагедия всего народа! Это такая боль и беда! Это столько загубленных жизней! Столько горя матерям, их сыновья вернулись оттуда в цинковых гробах! А вы так легко и задорно об этом говорите! Сети плели… Ах-ах… Как будто макраме попробовали плести! Да займитесь вы уже делом наконец!»
«Меня тоже задело, что о причине, страшной причине, почему мои дети не видят отца, о причине страха, боли и тревоги, с которой живут многие семьи, говорит с улыбкой».
«Когда не твои близкие гибнут и калечатся [*], а ты такая довольная зазываешь их на [*], чуть ли не подхрюкивая. Позитив, конечно, понятен — этим всем можно будет начальникам похвастаться, они одобрят, может что приятное дальше подкинут».

Мы связались с приемной мэрии Канска, нас переадресовали к пресс-секретарю, однако оперативно связаться не удалось. Мы направим официальный запрос.

* цитата была цензурирована «ПМ» из-за юридических рисков.

Читайте также:
Жителю Красноярского края дали 19 лет за сожжение своей девушки и ее материВ Красноярске кинувший дольщиков застройщик-банкрот ушел на СВОПриставы предложили красноярке пойти на СВО из-за долга в миллион рублей
#Владислав Савончик#Видео#Политика#Интернет#Канск#СВО#Мэр#Критика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика