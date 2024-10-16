Мэр Канска прорекламировала рекрутинговую палатку СВО и нарвалась на хейт в соцсетях

Posted 16 октября, 08:25
Published 16 октября, 08:25
Modified 16 октября, 09:02
Updated 16 октября, 09:02
В видео в своем телеграм-канале улыбающаяся чиновница рассказала о возможности получить консультацию о службе в зоне спецоперации. «Это интересно, это познавательно», — отметила она.
«У нас тут такая крутая-крутая палатка [мобильного пункта отбора на военную службу по контракту]. Здесь вы можете получить хорошую консультацию по службе на СВО, поэтому приглашаю всех. Это интересно, это познавательно, это даже про то, чтобы научиться плести сети — я только что попробовала. Поэтому приходите обязательно. Это мероприятие, огромное мероприятие, оно для вас»
Такие формулировки и тон не понравилась ряду пользователей и они раскритиковали мэра в комментариях под видео. Один из пользователей сказал, что мэру нужен новый мэр.
«Что интересного и познавательного можно узнать о службе на СВО?! Это [запрещенное для СМИ слово]! Страшная, чудовищная! Это трагедия всего народа! Это такая боль и беда! Это столько загубленных жизней! Столько горя матерям, их сыновья вернулись оттуда в цинковых гробах! А вы так легко и задорно об этом говорите! Сети плели… Ах-ах… Как будто макраме попробовали плести! Да займитесь вы уже делом наконец!»
«Меня тоже задело, что о причине, страшной причине, почему мои дети не видят отца, о причине страха, боли и тревоги, с которой живут многие семьи, говорит с улыбкой».
«Когда не твои близкие гибнут и калечатся [*], а ты такая довольная зазываешь их на [*], чуть ли не подхрюкивая. Позитив, конечно, понятен — этим всем можно будет начальникам похвастаться, они одобрят, может что приятное дальше подкинут».
Мы связались с приемной мэрии Канска, нас переадресовали к пресс-секретарю, однако оперативно связаться не удалось. Мы направим официальный запрос.
* цитата была цензурирована «ПМ» из-за юридических рисков.