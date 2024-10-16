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Posted 16 октября, 12:21

Published 16 октября, 12:21

Modified 16 октября, 12:26

Updated 16 октября, 12:26

Минкульт Красноярского края прокомментировало перечень «запрещенных музыкантов»

Минкульт Красноярского края отрицает причастность к списку «запрещенных музыкантов»

16 октября 2024, 12:21
Фото: 1MI

Минкульт Красноярского края прокомментировало перечень «запрещенных музыкантов»

Министерство культуры Красноярского края заявило, что не имеет отношение к распространившемуся в сети списку «запрещенных музыкантов».

10 октября в СМИ и телеграм-каналах стали публиковать «обновленный перечень музыкальных артистов, творчество которых подрывает традиционные российские духовно-нравственные ценности». Судя по указанным данным, создали его еще в июле 2024 года и просили разослать главам городских округов.

В нем указывается, что рекомендуется «не привлекать к концертным выступлениям» следующих артистов: Markul, Дора, группа «Электрофорез», Scally Milano, Слава Марлоу и других. Всего в списке 32 артиста.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что документ якобы разрабатывали в администрации президента, а в администрации края после попадания перечня в сеть начали служебную проверку. «Перечень является документом ограниченного распространения и не подлежит разглашению», — заявляется в документе.

«Проспект Мира» отправил официальный запрос с рядом вопросов в министерство культуры еще 11 октября. Спустя 5 дней, 16 октября, нам сообщили, что не направляли данное письмо.

Фото: prmira.ru
  • Информация о появлении подобных списков появилась еще в феврале 2024 года. Тогда диджеи красноярских баров говорили о том, что черные списки существуют давно, и их периодически пополняют. Некоторые организаторы концертов сообщали, что ничего не знают о существование такого перечня.
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