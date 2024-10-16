Минкульт Красноярского края отрицает причастность к списку «запрещенных музыкантов»

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что документ якобы разрабатывали в администрации президента, а в администрации края после попадания перечня в сеть начали служебную проверку. «Перечень является документом ограниченного распространения и не подлежит разглашению», — заявляется в документе.