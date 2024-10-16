Минкульт Красноярского края отрицает причастность к списку «запрещенных музыкантов»

Posted 16 октября, 12:21
Published 16 октября, 12:21
Modified 16 октября, 12:26
Updated 16 октября, 12:26
10 октября в СМИ и телеграм-каналах стали публиковать «обновленный перечень музыкальных артистов, творчество которых подрывает традиционные российские духовно-нравственные ценности». Судя по указанным данным, создали его еще в июле 2024 года и просили разослать главам городских округов.
В нем указывается, что рекомендуется «не привлекать к концертным выступлениям» следующих артистов: Markul, Дора, группа «Электрофорез», Scally Milano, Слава Марлоу и других. Всего в списке 32 артиста.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что документ якобы разрабатывали в администрации президента, а в администрации края после попадания перечня в сеть начали служебную проверку. «Перечень является документом ограниченного распространения и не подлежит разглашению», — заявляется в документе.
«Проспект Мира» отправил официальный запрос с рядом вопросов в министерство культуры еще 11 октября. Спустя 5 дней, 16 октября, нам сообщили, что не направляли данное письмо.