На крупнейшее месторождение за Полярным кругом впервые провели мобильную сеть

Ранее МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края. Доступ к обновленной сети получили более трех с половиной тысяч работников нефтегазовой промышленности в районе вахтовых поселков на Ванкорском и Юрубчено-Тохомском месторождениях. Мобильный интернет ускорился также в Игарке, где проживает более трех тысяч человек, и в четырех поселках — Снежногорске, Туре, Туруханске и Байките — общей численностью более 11 тысяч жителей.