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Posted 17 октября, 02:30

Published 17 октября, 02:30

Modified 17 октября, 02:30

Updated 17 октября, 02:30

На крупнейшее месторождение за Полярным кругом впервые провели мобильную сеть

На крупнейшее месторождение за Полярным кругом впервые провели мобильную сеть

17 октября 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney
Пайяхское месторождение получило мобильное покрытие. Теперь нефтяники за Полярным кругом могут пользоваться мобильной связью и интернетом.

Месторождение находится на Таймыре, в 130 километрах от Дудинки. Сейчас в районе месторождения возводится промышленная инфраструктура и современный вахтовый жилой городок. Мобильную сеть на месторождении первым развернул оператор МТС.

Сеть покрывает и порт Таналау, пристани которого используются круглый год — по Енисею и Северному морскому пути через порт проходит огромное количество грузов. В зону покрытия попали также жилые здания для вахтовиков.

«На севере Красноярского края сосредоточено огромное количество месторождений полезных ископаемых, промышленных предприятий и объектов, которые играют важную роль в экономике и региона, и всей страны, — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. — В условиях отдаленности вахтовых поселений от крупных городов и экстремально низких температур Крайнего Севера возможность оставаться на связи с близкими становятся первой необходимостью для работников промыслов. Обеспечение связью людей, живущих и работающих на таких сложных северных территориях — для нас особенно важная задача. Таким образом мы также вкладываемся в развитие экономики региона, а еще создаем базу для внедрения продвинутых сервисов МТС — умного видеонаблюдения, интернета вещей и других».

Ранее МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края. Доступ к обновленной сети получили более трех с половиной тысяч работников нефтегазовой промышленности в районе вахтовых поселков на Ванкорском и Юрубчено-Тохомском месторождениях. Мобильный интернет ускорился также в Игарке, где проживает более трех тысяч человек, и в четырех поселках — Снежногорске, Туре, Туруханске и Байките — общей численностью более 11 тысяч жителей.

#Общество
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