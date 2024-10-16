На крупнейшее месторождение за Полярным кругом впервые провели мобильную сеть

Posted 17 октября, 02:30
Published 17 октября, 02:30
Modified 17 октября, 02:30
Updated 17 октября, 02:30
Месторождение находится на Таймыре, в 130 километрах от Дудинки. Сейчас в районе месторождения возводится промышленная инфраструктура и современный вахтовый жилой городок. Мобильную сеть на месторождении первым развернул оператор МТС.
Сеть покрывает и порт Таналау, пристани которого используются круглый год — по Енисею и Северному морскому пути через порт проходит огромное количество грузов. В зону покрытия попали также жилые здания для вахтовиков.
«На севере Красноярского края сосредоточено огромное количество месторождений полезных ископаемых, промышленных предприятий и объектов, которые играют важную роль в экономике и региона, и всей страны, — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. — В условиях отдаленности вахтовых поселений от крупных городов и экстремально низких температур Крайнего Севера возможность оставаться на связи с близкими становятся первой необходимостью для работников промыслов. Обеспечение связью людей, живущих и работающих на таких сложных северных территориях — для нас особенно важная задача. Таким образом мы также вкладываемся в развитие экономики региона, а еще создаем базу для внедрения продвинутых сервисов МТС — умного видеонаблюдения, интернета вещей и других».
Ранее МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края. Доступ к обновленной сети получили более трех с половиной тысяч работников нефтегазовой промышленности в районе вахтовых поселков на Ванкорском и Юрубчено-Тохомском месторождениях. Мобильный интернет ускорился также в Игарке, где проживает более трех тысяч человек, и в четырех поселках — Снежногорске, Туре, Туруханске и Байките — общей численностью более 11 тысяч жителей.