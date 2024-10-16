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Posted 16 октября, 02:29

Published 16 октября, 02:29

Modified 16 октября, 02:29

Updated 16 октября, 02:29

Следователь рассказала о версиях отравления 4 умерших детей из Красной Сопки

Следователь рассказала о версиях отравления 4 умерших детей из Красной Сопки

16 октября 2024, 02:29
Фото: t.me/krksledkom
Сюжет
Отравление семьи
Следователь-криминалист рассказала, какие версии отравления 4 детей под Красноярском рассматривало следствие.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. 26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.

Старший следователь-криминалист управления криминалистики краевого Следкома Надежда Голубева в разговоре с «МК в Красноярске» заявила, что следствие рассматривает разные версии отравления 4 детей из Красной Сопки.

Голубева отметила, что версия о том, что многодетная семья отравилась из-за дымовой шашки, которую якобы запустили соседи, чтобы избавиться от грибка, отпала практически сразу. Такую версию выдвинула продавец магазина в Красной Сопки.

Следователь объяснила, что при воздействии каких-либо предметов или веществ на организм должны остаться следы. Однако эксперты не нашли признаков того, что у погибших детей был контакт с угарным, химическим газом или дымовой шашкой.

Также Надежда Голубева заявила, что версия об умышленном убийстве маловероятна. По словам следователя, судя по показания жителей Красной Сопки, врагов у семьи не было. Сообщается, для выяснения причины смерти 4 детей назначено 35 экспертиз.

«Проспекту Мира» в СК сообщили, что результаты новых экспертиз еще не пришли.

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