В Красноярке организовали сбор для мамы мальчика, погибшего в Охотском море

Posted 16 октября, 07:09
Published 16 октября, 07:09
Modified 16 октября, 07:11
Updated 16 октября, 07:11
Реквизиты женщины опубликовало издание Gornovosti. Средства пойдут на транспортировку тела ребенка и его похороны.
В последние годы подросток вместе с мамой жил в Красноярске, а также учился в одной из школ Октябрьского района.
Как рассказали в транспортном СК, 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них на лодке решили поплавать в Охотском море на побережье Хабаровского края, а затем отправиться на Сахалин. Однако во время путешествия мотор сломался и мужчины не смогли его починить.
По информации СМИ, первым на лодке от обезвоживания и переохлаждения скончался 15-летний парень. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох.
Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.
В общей сложности 46-летний выживший провел на лодке 67 дней. За это время он похудел на 50 килограммов. Сейчас Михаил находится в реанимации.
В СК на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на водном транспорте (статья 263 УК РФ).