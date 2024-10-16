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Posted 16 октября, 07:09

Published 16 октября, 07:09

Modified 16 октября, 07:11

Updated 16 октября, 07:11

В Красноярке организовали сбор для мамы мальчика, погибшего в Охотском море

В Красноярке организовали сбор для мамы мальчика, погибшего в Охотском море

16 октября 2024, 07:09
Сюжет
Хабаровский край
Красноярцы организовали сбор средств для мамы 15-летнего мальчика, погибшего с отцом в Охотском море.

Реквизиты женщины опубликовало издание Gornovosti. Средства пойдут на транспортировку тела ребенка и его похороны.

  • Получатель: ПИЧУГИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
  • Номер счёта: 40817810831005453638
  • Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК

В последние годы подросток вместе с мамой жил в Красноярске, а также учился в одной из школ Октябрьского района.

Как рассказали в транспортном СК, 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них на лодке решили поплавать в Охотском море на побережье Хабаровского края, а затем отправиться на Сахалин. Однако во время путешествия мотор сломался и мужчины не смогли его починить.

По информации СМИ, первым на лодке от обезвоживания и переохлаждения скончался 15-летний парень. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох.

Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.

В общей сложности 46-летний выживший провел на лодке 67 дней. За это время он похудел на 50 килограммов. Сейчас Михаил находится в реанимации.

В СК на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на водном транспорте (статья 263 УК РФ).

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#Владислав Савончик#Помощь#Красноярка#Трагедия#Сахалин#Хабаровский край
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