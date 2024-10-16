В Красноярске частично откроют развязку на Северном шоссе

Posted 16 октября, 01:47
Published 16 октября, 01:47
Modified 16 октября, 01:59
Updated 16 октября, 01:59
Изначально развязку на Северном шоссе должны были построить к 1 декабря 2020 года, но УСК «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку переезда через Северное шоссе в марте 2022 года — у той же компании. Сроком окончания работ назвали ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года мэр Владислав Логинов заявил, что у подрядчика есть «небольшая задержка по срокам».
Завершить строительство Логинов «потребовал» к декабрю — развязку тогда так и не открыли. Развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года. По дороге был разрешен технический проезд транспорта.
После открытия против компании-подрядчика УСК «Сибиряк» было возбуждено административное дело за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статья 7.32 КоАП РФ) — срыв сроков и нарушения.
30 сентября развязку на Северном шоссе закрыли, так как подрядчик — ООО «КДСК» — стал устранять замечания от управления капстроительства.
Как пишут sibnovosti.ru, сегодня, 16 октября, на развязке в направлении с Солнечного на Взлетку откроют движение только по одной полосе — в сторону ТРЦ «Планета». На этом участке специалисты уже завершили работы.
На других полосах в сторону микрорайона «Солонцы-2» рабочие только сняли асфальт. Когда завершатся работы, сейчас неизвестно.