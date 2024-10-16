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Posted 16 октября, 01:47

Published 16 октября, 01:47

Modified 16 октября, 01:59

Updated 16 октября, 01:59

В Красноярске частично откроют развязку на Северном шоссе

В Красноярске частично откроют развязку на Северном шоссе

16 октября 2024, 01:47
Фото: t.me/gradvestnik
Сегодня, 16 октября, в Красноярске откроют развязку на Северном шоссе. Однако пока речь идет только о частичном открытии.

Изначально развязку на Северном шоссе должны были построить к 1 декабря 2020 года, но УСК «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку переезда через Северное шоссе в марте 2022 года — у той же компании. Сроком окончания работ назвали ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года мэр Владислав Логинов заявил, что у подрядчика есть «небольшая задержка по срокам».

Завершить строительство Логинов «потребовал» к декабрю — развязку тогда так и не открыли. Развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года. По дороге был разрешен технический проезд транспорта.

После открытия против компании-подрядчика УСК «Сибиряк» было возбуждено административное дело за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статья 7.32 КоАП РФ) — срыв сроков и нарушения.

Фото: t.me/gradvestnik

30 сентября развязку на Северном шоссе закрыли, так как подрядчик — ООО «КДСК» — стал устранять замечания от управления капстроительства.

Как пишут sibnovosti.ru, сегодня, 16 октября, на развязке в направлении с Солнечного на Взлетку откроют движение только по одной полосе — в сторону ТРЦ «Планета». На этом участке специалисты уже завершили работы.

На других полосах в сторону микрорайона «Солонцы-2» рабочие только сняли асфальт. Когда завершатся работы, сейчас неизвестно.

  • Развязку открыли 20 марта. Как заявлял мэр Владислав Логинов, там остались недостатки — «местами» подрядчик использовал не то лакокрасочное покрытие и крепеж элементов. Но это, по заявлению Логинова, не влияет на организацию движения.
  • В июле после дождей проблемная развязка на Северном шоссе начала разваливаться.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Дороги#Развязка#Северное шоссе#Движение
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