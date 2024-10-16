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Posted 16 октября, 04:19

Published 16 октября, 04:19

Modified 16 октября, 04:20

Updated 16 октября, 04:20

В Красноярске нашли фальсифицированную молочку

В Красноярске нашли молочку с заниженным содержанием жира и белка. Почему это плохо?

16 октября 2024, 04:19
Фото: Нейросеть

В Красноярске нашли фальсифицированную молочку

В Красноярске обнаружили творог и молоко, производитель которых снизил пищевую ценность продукции.

Исследование провел красноярский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Специалисты ведомства проверили образцы питьевого молока 2,5% и творога жирностью 9%.

Результаты испытаний показали, что в продукции снижена пищевая ценность. Вместо заявленных 2,5% жира молоко содержало 2%, а в твороге было 8% вместо 9%. Более того, массовая доля белка в молочке была снижена до 14% вместо нормы в 16%.

В «Центре оценки качества зерна» объяснили, что массовые доли белка и жира являются основными показателями качества и пищевой ценности молочной продукции.

Выявленные несоответствия говорят о факте фальсификации творога и молока, а также о том, что производитель указал ложную информацию на упаковке. Специалисты отмечают, что снижение пищевой ценности может стать проблемой для людей, нуждающихся в высокобелковой пище.

«Проспекту Мира» в красноярском филиале «Центра оценки качества зерна» рассказали, что фальсифицированная молочка должна была поступить в одно из социальных учреждений Красноярска.

«Перед поступлением продукции в учреждение мы должны проверить ее качество. В итоге специалисты обнаружили несоответствие по содержанию жира и белка. Производитель может отправить молоко и творог на переработку или уничтожить продукцию».

До этого мы писали о том, что в Красноярске молоко подорожало на 3-7 рублей всего за два месяца. Рассказываем, с чем это связано.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Проверка#Продукция#Молоко#Качество#Творог
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