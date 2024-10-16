В Красноярске нашли молочку с заниженным содержанием жира и белка. Почему это плохо?

Posted 16 октября, 04:19
Published 16 октября, 04:19
Modified 16 октября, 04:20
Updated 16 октября, 04:20
Исследование провел красноярский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Специалисты ведомства проверили образцы питьевого молока 2,5% и творога жирностью 9%.
Результаты испытаний показали, что в продукции снижена пищевая ценность. Вместо заявленных 2,5% жира молоко содержало 2%, а в твороге было 8% вместо 9%. Более того, массовая доля белка в молочке была снижена до 14% вместо нормы в 16%.
В «Центре оценки качества зерна» объяснили, что массовые доли белка и жира являются основными показателями качества и пищевой ценности молочной продукции.
Выявленные несоответствия говорят о факте фальсификации творога и молока, а также о том, что производитель указал ложную информацию на упаковке. Специалисты отмечают, что снижение пищевой ценности может стать проблемой для людей, нуждающихся в высокобелковой пище.
«Проспекту Мира» в красноярском филиале «Центра оценки качества зерна» рассказали, что фальсифицированная молочка должна была поступить в одно из социальных учреждений Красноярска.
«Перед поступлением продукции в учреждение мы должны проверить ее качество. В итоге специалисты обнаружили несоответствие по содержанию жира и белка. Производитель может отправить молоко и творог на переработку или уничтожить продукцию».
До этого мы писали о том, что в Красноярске молоко подорожало на 3-7 рублей всего за два месяца. Рассказываем, с чем это связано.