В Красноярске сегодня не откроют развязку через Северное шоссе. Узнали когда

Изначально развязку на Северном шоссе должны были построить к 1 декабря 2020 года, но УСК «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку переезда через Северное шоссе в марте 2022 года — у той же компании. Сроком окончания работ назвали ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года мэр Владислав Логинов заявил, что у подрядчика есть «небольшая задержка по срокам».