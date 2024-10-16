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Posted 16 октября, 07:17

Published 16 октября, 07:17

Modified 16 октября, 07:18

Updated 16 октября, 07:18

В Красноярске сегодня не откроют развязку через Северное шоссе

В Красноярске сегодня не откроют развязку через Северное шоссе. Узнали когда

16 октября 2024, 07:17
Фото: t.me/gradvestnik

В Красноярске сегодня не откроют развязку через Северное шоссе

Сегодня, 16 октября, в Красноярске планировали открыть движение на развязке через Северное шоссе. Однако открытие перенесли на завтра.

Изначально развязку на Северном шоссе должны были построить к 1 декабря 2020 года, но УСК «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку переезда через Северное шоссе в марте 2022 года — у той же компании. Сроком окончания работ назвали ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года мэр Владислав Логинов заявил, что у подрядчика есть «небольшая задержка по срокам».

Завершить строительство Логинов «потребовал» к декабрю — развязку тогда так и не открыли. Развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года. По дороге был разрешен технический проезд транспорта.

После открытия против компании-подрядчика УСК «Сибиряк» было возбуждено административное дело за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статья 7.32 КоАП РФ) — срыв сроков и нарушения.

В Красноярске в среду, 16 октября, на развязке в направлении с Солнечного на Взлетку планировали открыть движение по одной полосе — в сторону ТРЦ «Планета».

Как стало известно «Проспекту Мира», движение на развязке сегодня не откроется. В департаменте градостроительства нам подтвердили эту информацию.

«Сейчас экс-подрядчик проводит работу по устранению недочетов. Работы ведутся на полосе, которая ведет в сторону Солнечного и ТРЦ „Планета“.
По информации строительной организации, работы на полосе в направлении „Планеты“ завершатся сегодня. Движение откроется завтра».

Также в департаменте отметили, что на полосе, которая ведет в Солнечный, ремонтные работы завершатся на следующей неделе.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Развязка#Северное шоссе#Движение
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