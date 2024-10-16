В Красноярске запретят разворот на перекрестке у Южного берега

Ограничения будут действовать на перекрестке проспекта Красноярский рабочий и улицы Парусной. Водителям, которые будут двигаться от КрасТЭЦ в направление Предмостной площади, нельзя будет разворачиваться. Разворачиваться водители смогут в границах предыдущего или следующего перекрестка.