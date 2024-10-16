prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 11:05

Published 16 октября, 11:05

Modified 16 октября, 11:07

Updated 16 октября, 11:07

В Красноярске запретят разворот на перекрестке у Южного берега

В Красноярске запретят разворот на перекрестке у Южного берега

16 октября 2024, 11:05
С 1 ноября в Красноярске запретят разворот на перекрестке около Южного берега. В мэрии объясняют ограничение безопасностью дорожного движения.

Ограничения будут действовать на перекрестке проспекта Красноярский рабочий и улицы Парусной. Водителям, которые будут двигаться от КрасТЭЦ в направление Предмостной площади, нельзя будет разворачиваться. Разворачиваться водители смогут в границах предыдущего или следующего перекрестка.

Фото: Мэрия Красноярск

В мэрии заявляют, что такое решение принято по инициативе ГАИ для «пропускной способности проспекта и обеспечения безопасности дорожного движения».

Новые дорожные знаки поставят 1 ноября, они будут действовать в постоянном режиме.

Читайте также:
В Красноярске зимой дороги будут снова посыпать реагентами — по составу как «Бионорд»«Раскапывают летом, делают осенью»: красноярцы раскритиковали мэра за ремонт дорогПочти половина жителей считают Красноярск дорогим городом
#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика