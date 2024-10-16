В Красноярске запретят разворот на перекрестке у Южного берега

Posted 16 октября, 11:05
Published 16 октября, 11:05
Modified 16 октября, 11:07
Updated 16 октября, 11:07
Ограничения будут действовать на перекрестке проспекта Красноярский рабочий и улицы Парусной. Водителям, которые будут двигаться от КрасТЭЦ в направление Предмостной площади, нельзя будет разворачиваться. Разворачиваться водители смогут в границах предыдущего или следующего перекрестка.
В мэрии заявляют, что такое решение принято по инициативе ГАИ для «пропускной способности проспекта и обеспечения безопасности дорожного движения».
Новые дорожные знаки поставят 1 ноября, они будут действовать в постоянном режиме.