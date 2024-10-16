В Красноярском крае многодетную мать осудят за гибель сына от угарного газа

Следователи выяснили, что 5 августа женщина в 22:00 решила включить бензиновый генератор, потому что электричество отключили в грозу. Она побоялась, что генератор сломается под дождём, поэтому установила его на веранде около входной двери в зал. После чего семья легла спать.