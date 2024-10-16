В Красноярском крае многодетную мать осудят за гибель сына от угарного газа

Posted 16 октября, 04:07
Published 16 октября, 04:07
Modified 16 октября, 04:33
Updated 16 октября, 04:33
Следователи выяснили, что 5 августа женщина в 22:00 решила включить бензиновый генератор, потому что электричество отключили в грозу. Она побоялась, что генератор сломается под дождём, поэтому установила его на веранде около входной двери в зал. После чего семья легла спать.
На веранде не было системы отвода и вентиляции из-за этого выхлопные газы от генератора проникли в помещение через открытые двери.
На следующий день около 15:00 к женщине за хлебом пришёл сосед. Он и обнаружил всех членов семьи без сознания.
От отравления угарным газом 15-летний подросток скончался на месте. Женщина, ее 6-летний сын и 13-летняя дочь были доставлены в больницу. Оставшиеся в живых дети получили тяжкий вред здоровью.
Женщина признала свою вину, уголовное дело по статьям о причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.
В СК уточнили «Проспекту Мира», что отец не проживал с ними с 2023 года. Причина ухода из семьи и поддерживает ли он отношения с детьми не уточняется.