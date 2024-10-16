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Posted 16 октября, 04:07

Published 16 октября, 04:07

Modified 16 октября, 04:33

Updated 16 октября, 04:33

В Красноярском крае многодетную мать осудят за гибель сына от угарного газа

В Красноярском крае многодетную мать осудят за гибель сына от угарного газа

16 октября 2024, 04:07
Фото: СК Красноярского края
В Ужуре следователи завершили расследование уголовного дела против 40-летней матери троих детей. Ее обвинят в гибели сына и отравлении детей угарным газом по неосторожности.

Следователи выяснили, что 5 августа женщина в 22:00 решила включить бензиновый генератор, потому что электричество отключили в грозу. Она побоялась, что генератор сломается под дождём, поэтому установила его на веранде около входной двери в зал. После чего семья легла спать.

На веранде не было системы отвода и вентиляции из-за этого выхлопные газы от генератора проникли в помещение через открытые двери.

На следующий день около 15:00 к женщине за хлебом пришёл сосед. Он и обнаружил всех членов семьи без сознания.

От отравления угарным газом 15-летний подросток скончался на месте. Женщина, ее 6-летний сын и 13-летняя дочь были доставлены в больницу. Оставшиеся в живых дети получили тяжкий вред здоровью.

Женщина признала свою вину, уголовное дело по статьям о причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.

В СК уточнили «Проспекту Мира», что отец не проживал с ними с 2023 года. Причина ухода из семьи и поддерживает ли он отношения с детьми не уточняется.

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#Владислав Савончик#Красноярский край#Уголовное дело#Следователи#Многодетная мать#Отравление угарным газом#Гибель сына
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