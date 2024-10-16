Жительница Ачинска отсудила у «Спортмастера» 5-кратную стоимость кроссовок

Posted 16 октября, 03:07
Published 16 октября, 03:07
Modified 16 октября, 03:07
Updated 16 октября, 03:07
Как рассказала жительница Ачинска, в «Спортмастере» она приобрела новые кроссовки за 6 718 рублей. Через недолгое время у одного из кроссовок отошла подошва по шву.
Женщина обратилась в магазин, где ей сказали, что у нее истек гарантийный срок и отказались что-либо делать.
По словам покупательницы, гарантийный срок в 30 дней действительно был просрочен — на 1 день. Однако жительница Ачинска усомнилась в качестве кроссовок и обратилась в суд.
Экспертиза показала, что у обуви были производственные недостатки. В итоге «Спортмастер» выплатил покупательнице 37 372 рубля, включая стоимость товара, неустойку, моральный вред, штраф и стоимость экспертизы.