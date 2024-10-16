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Posted 16 октября, 03:07

Published 16 октября, 03:07

Modified 16 октября, 03:07

Updated 16 октября, 03:07

Жительница Ачинска отсудила у «Спортмастера» 5-кратную стоимость кроссовок

Жительница Ачинска отсудила у «Спортмастера» 5-кратную стоимость кроссовок

16 октября 2024, 03:07
Фото: Роспотребнадзор Красноярск
В Красноярском крае известный магазин спортивной одежды выплатил покупательнице пятикратную стоимость некачественных кроссовок. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как рассказала жительница Ачинска, в «Спортмастере» она приобрела новые кроссовки за 6 718 рублей. Через недолгое время у одного из кроссовок отошла подошва по шву.

Женщина обратилась в магазин, где ей сказали, что у нее истек гарантийный срок и отказались что-либо делать.

По словам покупательницы, гарантийный срок в 30 дней действительно был просрочен — на 1 день. Однако жительница Ачинска усомнилась в качестве кроссовок и обратилась в суд.

Экспертиза показала, что у обуви были производственные недостатки. В итоге «Спортмастер» выплатил покупательнице 37 372 рубля, включая стоимость товара, неустойку, моральный вред, штраф и стоимость экспертизы.

  • До этого мы рассказывали, что жительница Ачинска отсудила деньги у «Спортмастера» за подарочные сертификаты.
  • Тут мы писали о том, что «Ростелеком» заплатит красноярцу больше 9 тысяч рублей за навязанную видеокамеру.
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