Автоэксперт считает, что музыкальная разметка для снижения скорости не нужна

Собеседник издания назвал приборы, которые исполняют музыку для водителей, которые едут на разрешенной скорости, ненужной на проезжей части вещью. Он пояснил, что почти все водители и так включают в салоне музыку, чтобы не скучать в дороге, поэтому композицию, играющую снаружи, они могут просто не услышать.