Автоэксперт считает, что музыкальная разметка для снижения скорости не нужна

Posted 17 октября, 11:16
Published 17 октября, 11:16
Modified 17 октября, 11:18
Updated 17 октября, 11:18
Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал для «Ридуса» музыкальную дорожную разметку, которая была недавно установлена «Автодором» на платной трассе М11 с целью профилактики превышения скоростного режима.
Собеседник издания назвал приборы, которые исполняют музыку для водителей, которые едут на разрешенной скорости, ненужной на проезжей части вещью. Он пояснил, что почти все водители и так включают в салоне музыку, чтобы не скучать в дороге, поэтому композицию, играющую снаружи, они могут просто не услышать.
Эксперт предложил другой вариант поощрения аккуратного вождения — скидки за проезд. Например, при соблюдении скоростного режима в пункте оплаты вместо тысячи рублей платить 950. Он считает, что автолюбители будут считать музыкальную разметку не более чем аттракционом.