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Posted 17 октября, 11:16

Published 17 октября, 11:16

Modified 17 октября, 11:18

Updated 17 октября, 11:18

Автоэксперт считает, что музыкальная разметка для снижения скорости не нужна

17 октября 2024, 11:16
Эксперт назвал подобную разметку ненужной вещью, потому что водители и так включают музыку в автомобиле. В качестве поощрения соблюдении скоростного режима он предложил делать скидки на проезд по платной трассе.

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал для «Ридуса» музыкальную дорожную разметку, которая была недавно установлена «Автодором» на платной трассе М11 с целью профилактики превышения скоростного режима.

Собеседник издания назвал приборы, которые исполняют музыку для водителей, которые едут на разрешенной скорости, ненужной на проезжей части вещью. Он пояснил, что почти все водители и так включают в салоне музыку, чтобы не скучать в дороге, поэтому композицию, играющую снаружи, они могут просто не услышать.

Эксперт предложил другой вариант поощрения аккуратного вождения — скидки за проезд. Например, при соблюдении скоростного режима в пункте оплаты вместо тысячи рублей платить 950. Он считает, что автолюбители будут считать музыкальную разметку не более чем аттракционом.

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