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Posted 17 октября, 04:29

Published 17 октября, 04:29

Modified 17 октября, 04:31

Updated 17 октября, 04:31

СК по Красноярскому краю

Бабушка выпившего «Азелит» мальчика из Камарчаги рассказала о его самочувствии

17 октября 2024, 04:29
СК по Красноярскому краю

Бабушка выпившего «Азелит» мальчика из Камарчаги рассказала о его самочувствии

Бабушка мальчика, выпившего чистящее средство «Азелит», рассказала о том, как он себя чувствует. По заявлению женщины, он пошел в школу с 1 сентября — хотя ранее следователи сообщали, что в это время ребенок еще лежал в больнице.

11-летнего мальчика выписали только 5 сентября. Сейчас он уже ходит в школу, но походы в больницы пока не прекратились.

«Да, в школу ходит. Сегодня поехал в больницу еще, на учет вставать. Нормально он себя чувствует, он сейчас глотает всё. Допрашивали его следователи вроде, да. Он пошел в школу с 1 сентября, потом лежал в больнице, сейчас пойдет опять, только съездит в Шало в больницу», — заявила «Проспекту Мира» Наталья Короткова.

Напомним, ЧП произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась домой пьяной. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит».

Как рассказывала женщина на допросе, сын ей сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».

Медиков ребенку вызвал отец, вернувшийся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.

В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом.

После этого жительница Камарчаги изменила свои показания и заявила, что ее сын сам виноват в случившемся. Позже женщине продлили заключение под стражей до 14 ноября.

#Елисей Савлюк#Происшествия#Красноярск#Дети#Арест#Больница#Семья#Манский район#Ребенок
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