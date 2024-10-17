Бабушка выпившего «Азелит» мальчика из Камарчаги рассказала о его самочувствии

Бабушка мальчика, выпившего чистящее средство «Азелит», рассказала о том, как он себя чувствует. По заявлению женщины, он пошел в школу с 1 сентября — хотя ранее следователи сообщали, что в это время ребенок еще лежал в больнице.

11-летнего мальчика выписали только 5 сентября. Сейчас он уже ходит в школу, но походы в больницы пока не прекратились. «Да, в школу ходит. Сегодня поехал в больницу еще, на учет вставать. Нормально он себя чувствует, он сейчас глотает всё. Допрашивали его следователи вроде, да. Он пошел в школу с 1 сентября, потом лежал в больнице, сейчас пойдет опять, только съездит в Шало в больницу», — заявила «Проспекту Мира» Наталья Короткова. Напомним, ЧП произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась домой пьяной. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит». Как рассказывала женщина на допросе, сын ей сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить». Медиков ребенку вызвал отец, вернувшийся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями. В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом. После этого жительница Камарчаги изменила свои показания и заявила, что ее сын сам виноват в случившемся. Позже женщине продлили заключение под стражей до 14 ноября.