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Posted 17 октября, 10:05

Published 17 октября, 10:05

Modified 17 октября, 10:07

Updated 17 октября, 10:07

Владелец «Славицы» вошёл в топ-20 богатейших бизнесменов Красноярска

Бизнес на «хохлах» и «обамках»: владелец «Славицы» вошёл в топ-20 богатых красноярцев

17 октября 2024, 10:05
Фото: «Яндекс.Карты»

Владелец «Славицы» вошёл в топ-20 богатейших бизнесменов Красноярска

Одним из самых богатых бизнесменов Красноярского края стал Вадим Сулаков — мажоритарный владелец группы компаний по продаже мороженого «Славица», известной одиозными названиями продуктов. Выручка предприятий Сулакова превысила 6,3 миллиарда в 2023 году, а чистыми бизнесмен заработал 477 миллионов.
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Сулаков в разных долях владеет 25 компаниями по всей России: в Красноярском и Краснодарском краях, в Кемеровской, Челябинской, Саратовской, Астраханской, Тульской областях, в Хакасии и Татарстане, в Севастополе и Дагестане. О самом бизнесмене почти ничего неизвестно, магнат-мороженщик избегает медийности и практически не дает интервью. В сети даже нет фото Сулакова. Поэтому разберемся в личности владельца «Славицы» через историю компании и его бизнесы.

С чего все началось

Сама история «Славицы» полна недосказанности. Официальная версия звучит так: основана компания в 1994 году, «за какие-то четыре года», то есть уже в 1998 году, «Славица» стала «крупнейшим продавцом мороженого в восточной Сибири». При этом первый завод мороженого открылся в 2000 году в Красноярске. Откуда мороженое бралось предыдущие шесть лет — история умалчивает.

Среди компаний Вадима Сулакова есть ООО «Блиц», сейчас зарегистрированное в Канске и находящееся в стадии ликвидации. Компания основана в 1994 году, но под другим именем — название «Блиц» она получила в 2006 году. В открытых источниках нет информации о том, как называлась компания в момент основания.

Однако известно, что до 1999 года мороженое выпускалось под торговой маркой «Крайс».

Так выглядели календари «Крайса», которые раздавали в 1999 годуТак выглядели календари «Крайса», которые раздавали в 1999 году
Так выглядели календари «Крайса», которые раздавали в 1999 году. Фото: abreek. auction.ru

С 2008 года в Красноярске действует торговая компания «Крайс-Торг», бенефициаром которой является Вадим Сулаков — ему принадлежит 51,97% компании. «Крайс-Торг» частично владеет «Славицей» в Кемеровской и Челябинской областях, Дагестане, а также фабрикой мороженого в Татарстане.

Вернемся к истории компании и поговорим о мороженом. Первым узнаваемым продуктом «Славицы» стал «Советский пломбир» в стаканчике, который появился в начале нулевых. Примерно в то же время фабрика стала производить не менее легендарный «Полюс» и несколько линеек рожков, брикетов и пломбиров-«поленьев».

Фото: «Славица»

К концу нулевых году фабрика производила порядка 700 тонн мороженого в месяц, а в 2010 году открыла производство мороженого на палочке — самым узнаваемым можно назвать пломбир «Умка». В следующие годы фабрика наращивала мощности и выпускала все новую продукцию.

В 2015 году открылась фабрика в Татарстане — в Набережных Челнах. Там производили «Звёздочку», «Эклер», «Ореховое» и «Волшебный рожок». Фабрика в Татарстане производила порядка 700 тонн в месяц, красноярская же к тому времени достигла показателей порядка 1400 тонн в месяц.

«Обамка» на палочке

В 2016 году что-то случилось в мороженом королевстве — компания Сулакова решила подлить качественного кринжа, опередив даже само возникновение этого термина. Фабрика в Набережных Челнах торжественно презентовала покупателям мороженое «Обамка»: пломбир в шоколадной глазури с темнокожим пареньком на упаковке. Представители фабрики рассказывали, что вдохновлялись советским фильмом «Максимка» (там был темнокожий ребенок-юнга) и мультиком «Катерок» с песней «Чунга-Чанга». Название мороженого не комментировали, но оно в комментариях и не нуждается.

Фото: «Славица»

После этого начался неостановимый парад «приколов»: линейки «Хохол», «Американец», «Бедный еврей» с гексаграммой, «Лимонка» с карикатурным изображением азиата. Даже «Приянка» с изображением индийской женщины — видимо, авторам нравится фильмы с «Мисс мира-2000» Приянкой Чопра, другого объяснения у нас нет.

Фото: @kateveremko. соцсети

Провокационные названия мороженого критиковали все: от покупателей до политиков, причем как российских, так и зарубежных. В 2019 году председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета республики Татарстан Марат Галеев напрямую называл такие наименования бытовым расизмом.

Изменилось ли что-то с 2016 года? Нет. Фабрика «Славица» до сих пор выпускает «Бедного еврея» и «Обамку», хотя мем уже настолько потерял актуальность, что от него отстал даже Тигран Кеосаян.

Насколько выгодно торговать мороженым?

Ответить на этот вопрос помогут числа:

  • Наибольшую чистую прибыль в 2023 году Вадиму Сулакову принесла ТК «Крайс-Торг» (51,97% владения) — более 104 миллионов рублей.
  • Еще 96 миллионов — фабрика в Татарстане (30,81%).
  • Почти 90 миллионов Сулаков заработал на красноярской фабрике «Славицы» (24,24%).
  • 40 миллионов принесла фабрика полуфабрикатов «Вдоволь» в Хакасии (46,58%).
  • 32 миллиона — компания по продаже мороженого «Мыс Южный» в Краснодаре (51,97%).
  • Еще 26 миллионов Сулаков заработал на ТД «Славица» в Хакасии (51,97%).
  • 14 миллионов принесла продажа мороженого в Новосибирске, 13 миллионов — в Астрахани, 11 миллионов — в Волгограде.

Судя по финансовым показателям основных активов Сулакова, в последние десять лет выручка компаний неуклонно растет, чуть меньшими темпами растет и прибыль. Для примера можно взять красноярскую фабрику. В 2019 году ее чистая прибыль составила всего 15 миллионов, а в 2023 уже превысила 370 миллионов.

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