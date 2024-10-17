Бизнес на «хохлах» и «обамках»: владелец «Славицы» вошёл в топ-20 богатых красноярцев

Posted 17 октября, 10:05
Published 17 октября, 10:05
Modified 17 октября, 10:07
Updated 17 октября, 10:07
Сулаков в разных долях владеет 25 компаниями по всей России: в Красноярском и Краснодарском краях, в Кемеровской, Челябинской, Саратовской, Астраханской, Тульской областях, в Хакасии и Татарстане, в Севастополе и Дагестане. О самом бизнесмене почти ничего неизвестно, магнат-мороженщик избегает медийности и практически не дает интервью. В сети даже нет фото Сулакова. Поэтому разберемся в личности владельца «Славицы» через историю компании и его бизнесы.
Сама история «Славицы» полна недосказанности. Официальная версия звучит так: основана компания в 1994 году, «за какие-то четыре года», то есть уже в 1998 году, «Славица» стала «крупнейшим продавцом мороженого в восточной Сибири». При этом первый завод мороженого открылся в 2000 году в Красноярске. Откуда мороженое бралось предыдущие шесть лет — история умалчивает.
Среди компаний Вадима Сулакова есть ООО «Блиц», сейчас зарегистрированное в Канске и находящееся в стадии ликвидации. Компания основана в 1994 году, но под другим именем — название «Блиц» она получила в 2006 году. В открытых источниках нет информации о том, как называлась компания в момент основания.
Однако известно, что до 1999 года мороженое выпускалось под торговой маркой «Крайс».
С 2008 года в Красноярске действует торговая компания «Крайс-Торг», бенефициаром которой является Вадим Сулаков — ему принадлежит 51,97% компании. «Крайс-Торг» частично владеет «Славицей» в Кемеровской и Челябинской областях, Дагестане, а также фабрикой мороженого в Татарстане.
Вернемся к истории компании и поговорим о мороженом. Первым узнаваемым продуктом «Славицы» стал «Советский пломбир» в стаканчике, который появился в начале нулевых. Примерно в то же время фабрика стала производить не менее легендарный «Полюс» и несколько линеек рожков, брикетов и пломбиров-«поленьев».
К концу нулевых году фабрика производила порядка 700 тонн мороженого в месяц, а в 2010 году открыла производство мороженого на палочке — самым узнаваемым можно назвать пломбир «Умка». В следующие годы фабрика наращивала мощности и выпускала все новую продукцию.
В 2015 году открылась фабрика в Татарстане — в Набережных Челнах. Там производили «Звёздочку», «Эклер», «Ореховое» и «Волшебный рожок». Фабрика в Татарстане производила порядка 700 тонн в месяц, красноярская же к тому времени достигла показателей порядка 1400 тонн в месяц.
В 2016 году что-то случилось в мороженом королевстве — компания Сулакова решила подлить качественного кринжа, опередив даже само возникновение этого термина. Фабрика в Набережных Челнах торжественно презентовала покупателям мороженое «Обамка»: пломбир в шоколадной глазури с темнокожим пареньком на упаковке. Представители фабрики рассказывали, что вдохновлялись советским фильмом «Максимка» (там был темнокожий ребенок-юнга) и мультиком «Катерок» с песней «Чунга-Чанга». Название мороженого не комментировали, но оно в комментариях и не нуждается.
После этого начался неостановимый парад «приколов»: линейки «Хохол», «Американец», «Бедный еврей» с гексаграммой, «Лимонка» с карикатурным изображением азиата. Даже «Приянка» с изображением индийской женщины — видимо, авторам нравится фильмы с «Мисс мира-2000» Приянкой Чопра, другого объяснения у нас нет.
Провокационные названия мороженого критиковали все: от покупателей до политиков, причем как российских, так и зарубежных. В 2019 году председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета республики Татарстан Марат Галеев напрямую называл такие наименования бытовым расизмом.
Изменилось ли что-то с 2016 года? Нет. Фабрика «Славица» до сих пор выпускает «Бедного еврея» и «Обамку», хотя мем уже настолько потерял актуальность, что от него отстал даже Тигран Кеосаян.
Ответить на этот вопрос помогут числа:
Судя по финансовым показателям основных активов Сулакова, в последние десять лет выручка компаний неуклонно растет, чуть меньшими темпами растет и прибыль. Для примера можно взять красноярскую фабрику. В 2019 году ее чистая прибыль составила всего 15 миллионов, а в 2023 уже превысила 370 миллионов.