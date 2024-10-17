Бизнес на «хохлах» и «обамках»: владелец «Славицы» вошёл в топ-20 богатых красноярцев

Сулаков в разных долях владеет 25 компаниями по всей России: в Красноярском и Краснодарском краях, в Кемеровской, Челябинской, Саратовской, Астраханской, Тульской областях, в Хакасии и Татарстане, в Севастополе и Дагестане. О самом бизнесмене почти ничего неизвестно, магнат-мороженщик избегает медийности и практически не дает интервью. В сети даже нет фото Сулакова. Поэтому разберемся в личности владельца «Славицы» через историю компании и его бизнесы.