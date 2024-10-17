Депутата заподозрили в конфликте интересов за победу в конкурсе — приз отдаст на СВО

Posted 17 октября, 10:47
Published 17 октября, 10:47
Modified 17 октября, 11:11
Updated 17 октября, 11:11
Недавно мэрия опубликовала результаты конкурса «Самый благоустроенный район Красноярска». В номинации «Лучший балкон» 3 место заняла лоджия дома на ул. 60 лет Образования СССР в Солнечном. Как оказалось, это балкон депутата Горсовета Людмилы Ильиных.
Места распределились следующим образом — 1 место — у балкона на ул. Алеши Тимошенкова. Победительница получит 60 тысяч рублей. Второе место — у лоджии на ул. Инструментальной. Там выигрыш уже меньше — 40 тысяч. За третье место победительнице Людмиле Ильиных обещают 30 тысяч.
Общественник Андрей Мужщинский усмотрел в этом конфликт интересов.
«Согласно положению о конкурсе, в смотре может принять участие любой желающий. Но, задумался, насколько этично депутату участвовать в городском конкурсе, в жюри которого, в основном, входят представители администрации и коллеги по депутатскому корпусу, еще и в добавок ко всему, в основном, коллеги по партии. Кстати, мэр — председатель конкурсной комиссии», — написал Мужщинский.
Как сообщила депутат на своей страничке «ВКонтакте», она ждала результатов конкурса. Якобы женщина всегда украшала свой балкон цветами, в этом году стала делать это еще активнее — ей помогали муж и дети.
«Увидела бурные обсуждения в некоторых постах о том, что муниципальный депутат участвует в муниципальном конкурсе и что депутат одержал победу. А что, депутат не житель города и он не может выиграть потому, что его балкон красивый? Считаю, что в первую очередь я — красноярка! Я люблю свой город, свой район и своих соседей. Я люблю создавать красоту вокруг и всегда это делала и делаю. Поэтому и в конкурсе я тоже имею право участвовать», — написала Ильиных.
«Проспект Мира» связался с Людмилой Ильиных. Депутат заявила, что украшает все вокруг она не в первый раз, вспомнила клумбу на остановке «Солнечный», которая появилась там по ее инициативе и уже четыре года радует жителей.
«Всегда на балконе мы высаживаем цветы. Просто в этом году приняли решение поучаствовать в конкурсе. Но не из-за приза принимали участие. У меня есть два пункта по плетению маскировочных сетей для ребят, находящихся на СВО. Эти деньги пойдут как раз в поддержку, на приобретение необходимых материалов. Пункт работает при поддержке всех людей, взнос от нашей семьи будет вот такой», — заявила Людмила Ильиных.
Депутат добавила, что новость о выигрыше в конкурсе стала для нее неожиданностью. Уверяет, что за розыгрышем она не следила и считает, что балкон у них «и правда очень красивый».
Мы связались с департаментом городского хозяйства. Там заявили, что по закону они не могли отказать депутату в участии — для этого не было никаких юридических оснований. В пресс-службе горсовета «Проспекту Мира» сказали, что пока неизвестно, будет ли комиссия по этике рассматривать этот вопрос, но, если это произойдет — нам пообещали сообщить об этом.