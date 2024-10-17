Депутата заподозрили в конфликте интересов за победу в конкурсе — приз отдаст на СВО

Мы связались с департаментом городского хозяйства. Там заявили, что по закону они не могли отказать депутату в участии — для этого не было никаких юридических оснований. В пресс-службе горсовета «Проспекту Мира» сказали, что пока неизвестно, будет ли комиссия по этике рассматривать этот вопрос, но, если это произойдет — нам пообещали сообщить об этом.