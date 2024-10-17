Друзья погибшего в Охотском море 15-летнего подростка из Красноярска рассказали о нем

Напомним, ранее со ссылкой на выжившего Михаила Пичугина сообщалось, что он вместе с братом и племянником пили дождевую воду и размачивали горох и лапшу. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний Николай Пичугин. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох, так как его организм больше не принимал такую еду.