Друзья погибшего в Охотском море 15-летнего подростка из Красноярска рассказали о нем

Posted 17 октября, 08:46
Published 17 октября, 08:46
Modified 8 ноября, 07:16
Updated 8 ноября, 07:16
15 октября рыбацкий траулер «Ангел» нашел у берегов Камчатки надувную лодку, в которой находился 46-летний Михаил Пичугин. Также в лодке были тела его брата и племянника, который жил с матерью в Красноярске.
Еще 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них решили поплавать в Охотском море на побережье Хабаровского края на лодке, а затем отправиться на Сахалин. Однако во время путешествия мотор сломался и мужчины не смогли его починить.
Сообщается, что на лодке было 20 литров воды и запасов еды на две недели.
Один из друзей погибшего Николая Пичугина (имя изменено — П.М.) рассказал «Проспекту Мира», что был шокирован, когда узнал о трагедии. Они близко общались, играли в одной школьной команде и частенько собирались на улице возле лицея, где учились, чтобы погонять в футбол.
«В баскетбол играли, в футбол бывало. Он был достаточно спокойный, не хулиган и прочее. Спортом любил заниматься», — рассказывает друг погибшего Дмитрий.
После школы Дмитрий поступил в колледж отраслевых технологий и предпринимательства — и видел в списках своей группы имя Николая.
«Он должен был быть моим одногруппником. Мы вместе не собирались поступать, просто так совпало. Он был в списках моей группы еще какое-то время — буквально пару дней после 1 сентября. Хотел учиться на мастера по ремонту автомобилей», — добавляет Дмитрий.
Другой знакомый парня Артем рассказал нам, что близко с парнем не общался, но пару раз его видел.
«В 2021 и 2022 году виделись с ним на двух экскурсиях. Всегда был веселым и жизнерадостным человеком, очень печально, что так вышло. Первая экскурсия была по Красноярску, а вторая на базе отдыха, на реке Мана».
Другая знакомая парня, Таисия, добавила, что они вместе с Николаем ходили в один ансамбль народных танцев «Багульник» в Улан-Удэ, где он до этого жил.
«Можно сказать, были друзьями. Я только Николая знаю, его папу — нет. Где-то в 2020–2021 году он ушел с танцев. Общительный был, со многими общался. Жизнерадостный был и активный».
Напомним, ранее со ссылкой на выжившего Михаила Пичугина сообщалось, что он вместе с братом и племянником пили дождевую воду и размачивали горох и лапшу. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний Николай Пичугин. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох, так как его организм больше не принимал такую еду.
Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог есть оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.
46-летний выживший провел на лодке 67 дней. За это время он похудел на 50 килограммов. Сейчас Михаил находится в реанимации.
В СК на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на водном транспорте (статья 263 УК РФ).
Если будет установлено, что во время выхода в море на лодке не было необходимо оборудования, то выжившего Михаила Пичугина отправят под стражу. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.