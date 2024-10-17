Эксперты заявили о существенном замедлении роста цен на бензин в Красноярском крае

Если брать статистику 9 месяцев этого года, то в среднем топливо подорожало на 12,55%, в аналогичном периоде прошлого года рост был больше — на 15,34%. АИ-92 за этот год вырос в цене на 9,9%, а АИ-98 — на 19%. В прошлом году АИ-92 подскочил на 14,41%, а АИ-98 — на 14,13%.