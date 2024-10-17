Эксперты заявили о существенном замедлении роста цен на бензин в Красноярском крае

Posted 17 октября, 05:38
Published 17 октября, 05:38
Modified 17 октября, 07:02
Updated 17 октября, 07:02
Так, например, в сентябре этого года топливо в среднем подорожало на 1,33% — это в 3,2 раза меньше, чем в прошлом году.
Бензин марки АИ-92 вырос в цене больше остальных — сразу на 1,52%. Меньше всего подскочила стоимость АИ-98 — всего на 0,05%.
Если брать статистику 9 месяцев этого года, то в среднем топливо подорожало на 12,55%, в аналогичном периоде прошлого года рост был больше — на 15,34%. АИ-92 за этот год вырос в цене на 9,9%, а АИ-98 — на 19%. В прошлом году АИ-92 подскочил на 14,41%, а АИ-98 — на 14,13%.
Медленнее прибавляет в цене в этом году и дизельное топливо. В прошлом месяце солярка выросла в цене на 0,15%, если брать период с начала года, то ее стоимость снизилась на 0,05%.
Годовая динамика показывает, что цены на топливо выросли на 5,1%, если сравнивать сентябрь 2024 и сентябрь 2023 года. В сентябре прошлого года рост составлял 15,25% по сравнению с сентябрем 2022.
Напомним, ранее аналитики сообщали, что в нашем регионе оказался самый доступный бензин в Сибири, несмотря на то, что рост цен на топливо в этом году фиксировали несколько раз — сначала стоимость поднялась весной, затем в июле и августе. За месяц цены на некоторые виды топлива выросли почти на 6 рублей.
Тогда депутаты обращались в краевую прокуратуру, чтобы там проверили рост цен. УФАС нарушения со стороны АЗС не фиксировала.