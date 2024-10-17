«Это мерзко и противно»: Лепс прервал концерт в Красноярске из-за фанатки с фонариком

Posted 17 октября, 02:04
Published 17 октября, 02:04
Modified 17 октября, 02:42
Updated 17 октября, 02:42
Все произошло на концерте 15 октября в «Гранд Холл Сибирь». О случившемся Ngs24 рассказала поклонница певца.
По словам девушки, на входе никто не предупреждал о запрете на съемку во время концерта, в самом здании тоже не было никаких табличек.
Во время исполнения песни «Завтра», говорит поклонница, Григорий Лепс остановил выступление и, указывая пальцем на зрительницу из первого ряда, сказал убрать свет.
Как отмечает девушка, женщина снимала видео с фонариком, что и вызвало раздражение у певца.
«Человек пришел полюбоваться на любимого артиста, купил самые дорогие билеты в первый ряд, чтобы быть ближе к звезде. А ему [Лепсу] не понравился фонарик на телефоне. Почему артист такое себе позволяет?»
По словам красноярки, за билет в первый ряд она заплатила 8,5 тысяч рублей. Однако после инцидента, она не хочет ходить на выступления Лепса.
«То, что мы увидели, это было вообще выше края. Было настолько неприятно, что хотелось встать и выйти. Благо, это было сказано не мне. Наверное, я бы вышла из этого зала. Это неприятно, мерзко, противно».
Отметим, что это уже не первый скандал с участием российских певцов в Красноярске. Например, в конце июля в городе состоялся «Небофест», на котором выступили Глеб Самойлов и Снэйк с программой «Агата Кристи — 35».
Часть зрителей оказались недовольны состоянием артиста — красноярцы заявили, что Самойлов не попадал в ноты и «еле стоял». Другие говорили, что всё в норме, и это обычное выступление Самойлова — у него «такой стиль».
20 июля в Красноярске на острове Татышев состоялось выступление Глюкозы на Дне металлурга. По сообщениям СМИ, организаторы собирались заплатить Глюкозе 5,5 миллиона рублей, для зрителей же концерт был бесплатным.
Во время выступления красноярцы заметили странности в поведении исполнительницы. Она трогала себя за интимные места и периодически не пела. Люди стали предполагать, что Глюкоза употребила алкоголь или наркотики.
Через три дня певица объяснила свое состояние на концерте в Красноярске. Ионова заявила, что после смерти бабушки Лидии и «атаки бывшего продюсера» ей прописали снотворное и антидепрессанты — певица «не знала, как они действуют». Известный врач пояснил после этого, что препараты не могут оказывать такого воздействия.