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Posted 17 октября, 06:32

Published 17 октября, 06:32

Modified 17 октября, 06:32

Updated 17 октября, 06:32

Из Красноярска в Пермь со 2 ноября запустят прямые авиарейсы

Из Красноярска в Пермь со 2 ноября запустят прямые авиарейсы. Сколько стоят билеты?

17 октября 2024, 06:32
Фото: 1MI

Из Красноярска в Пермь со 2 ноября запустят прямые авиарейсы

«Аэрофлот» запускает программу субсидированных перевозок из Красноярска в Пермь. Перелеты стартуют со 2 ноября.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия». Полеты будут выполняться два раза в неделю. Из Красноярска — по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 7 000 рублей. Время в полете составит 3,5 часа.

Фото: aeroflot.ru

Сейчас из Красноярска в Пермь можно улететь с пересадкой — рейсы выполняют авиакомпании «Победа», S7, Utair и «КрасАвиа». Стоимость билетов начинается от 13 тысяч рублей в одну сторону.

  • До этого мы рассказывали о том, что с 1 ноября запускают новый субсидированный авиарейс Красноярск–Омск. Его будет выполнять авиакомпания «Россия».
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