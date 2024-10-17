Из Красноярска в Пермь со 2 ноября запустят прямые авиарейсы. Сколько стоят билеты?

Posted 17 октября, 06:32
Published 17 октября, 06:32
Modified 17 октября, 06:32
Updated 17 октября, 06:32
Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия». Полеты будут выполняться два раза в неделю. Из Красноярска — по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 7 000 рублей. Время в полете составит 3,5 часа.
Сейчас из Красноярска в Пермь можно улететь с пересадкой — рейсы выполняют авиакомпании «Победа», S7, Utair и «КрасАвиа». Стоимость билетов начинается от 13 тысяч рублей в одну сторону.