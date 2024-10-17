Красноярские эксперты развеяли топ-5 популярных мифов о здоровом питании

Заблуждение №3 — все углеводы вредны для фигуры. Это не так. Углеводы, как и жиры, дают телу энергию. Тут также важно различать «хорошие» и «плохие» углеводы. Например, в составе овощей, фруктов, зерновых и бобовых есть витамины, минералы и клетчатка, которые полезны для здоровья. А в сахаре и мучных изделиях их нет, такие продукты могут привести к лишнему весу и заболеваниям.