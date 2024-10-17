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Posted 17 октября, 04:25

Published 17 октября, 04:25

Modified 17 октября, 04:27

Updated 17 октября, 04:27

Красноярские эксперты развеяли топ-5 популярных мифов о здоровом питании

Красноярские эксперты развеяли топ-5 популярных мифов о здоровом питании

17 октября 2024, 04:25
Фото: Елисей Савлюк. prmira.ru

Красноярские эксперты развеяли топ-5 популярных мифов о здоровом питании

Жителям Красноярска рассказали о самых популярных мифах, касающихся здорового питания. Не обязательно совсем отказываться от еды, содержащей жиры и углеводы.

В краевом Роспотребнадзоре говорят, что здоровое питание помогает поддерживать хорошее самочувствие и сохранить здоровье. Но существующие мифы могут не привести вас к желаемому результату.

Заблуждение №1 — чтобы быть здоровым, нужно есть только низкокалорийную пищу. Это не так. Контроль за калориями — это важно, но обращать свое внимание только на них не стоит. Нужно учитывать качество продуктов и баланс макро- и микроэлементов, говорят эксперты. Лучше остановиться на выборе продуктов с содержанием витаминов, минералов, белков, здоровых жиров и углеводов.

Заблуждение №2 — все жиры вредны для здоровья. Да, они негативно влияют на организм, но вместе с тем жиры — один из основных источников энергии. Нужно просто отличать «здоровые» жиры от «вредных». Ненасыщенные жиры, которые есть в орехах, авокадо и растительных маслах, полезны. А вот трансжиры и насыщенные жиры — вредны, их лучше сократить.

Заблуждение №3 — все углеводы вредны для фигуры. Это не так. Углеводы, как и жиры, дают телу энергию. Тут также важно различать «хорошие» и «плохие» углеводы. Например, в составе овощей, фруктов, зерновых и бобовых есть витамины, минералы и клетчатка, которые полезны для здоровья. А в сахаре и мучных изделиях их нет, такие продукты могут привести к лишнему весу и заболеваниям.

Заблуждение №4 — нужно есть белки, содержащиеся только в мясе. Мясо — хороший источник белка, но не единственный. Например, растительные источники, которые есть в бобах, горохе, чечевице, тофу и орехах, тоже полезны.

Заблуждение №5 — здоровое питание — это невкусно. Эксперты говорят, здоровые блюда тоже могут быть вкусными — просто используйте в их приготовлении специи и приправы.

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#Елисей Савлюк#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Роспотребнадзор#Питание#Советы
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