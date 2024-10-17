Красноярские эксперты развеяли топ-5 популярных мифов о здоровом питании

Posted 17 октября, 04:25
Published 17 октября, 04:25
Modified 17 октября, 04:27
Updated 17 октября, 04:27
В краевом Роспотребнадзоре говорят, что здоровое питание помогает поддерживать хорошее самочувствие и сохранить здоровье. Но существующие мифы могут не привести вас к желаемому результату.
Заблуждение №1 — чтобы быть здоровым, нужно есть только низкокалорийную пищу. Это не так. Контроль за калориями — это важно, но обращать свое внимание только на них не стоит. Нужно учитывать качество продуктов и баланс макро- и микроэлементов, говорят эксперты. Лучше остановиться на выборе продуктов с содержанием витаминов, минералов, белков, здоровых жиров и углеводов.
Заблуждение №2 — все жиры вредны для здоровья. Да, они негативно влияют на организм, но вместе с тем жиры — один из основных источников энергии. Нужно просто отличать «здоровые» жиры от «вредных». Ненасыщенные жиры, которые есть в орехах, авокадо и растительных маслах, полезны. А вот трансжиры и насыщенные жиры — вредны, их лучше сократить.
Заблуждение №3 — все углеводы вредны для фигуры. Это не так. Углеводы, как и жиры, дают телу энергию. Тут также важно различать «хорошие» и «плохие» углеводы. Например, в составе овощей, фруктов, зерновых и бобовых есть витамины, минералы и клетчатка, которые полезны для здоровья. А в сахаре и мучных изделиях их нет, такие продукты могут привести к лишнему весу и заболеваниям.
Заблуждение №4 — нужно есть белки, содержащиеся только в мясе. Мясо — хороший источник белка, но не единственный. Например, растительные источники, которые есть в бобах, горохе, чечевице, тофу и орехах, тоже полезны.
Заблуждение №5 — здоровое питание — это невкусно. Эксперты говорят, здоровые блюда тоже могут быть вкусными — просто используйте в их приготовлении специи и приправы.