Красноярцы пожаловались на «Самокат» из-за шума холодильников. Он мешает им спать

Posted 17 октября, 02:25
Published 17 октября, 02:25
Modified 17 октября, 04:01
Updated 17 октября, 04:01
По словам людей, сервис «Самокат» арендует в их доме помещение на первом этаже. Жильцы отмечают, что шум от работы холодильного оборудования слышен в их квартирах и мешает им спать.
В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты провели инструментальные измерения. Выяснилось, уровень шума в домах оказался выше допустимой нормы.
В итоге ведомство объявило предостережение владельцу сервиса доставки.
В Красноярске и крае полиция может штрафовать шумных жителей и компании сразу на месте нарушения. Раньше штраф за шум могла вынести только административная комиссия.
В Красноярске, по закону, шуметь нельзя с 22:00 до 9:00, а по воскресеньям — в течение всего дня. За нарушение жителям грозит предупреждение и штраф до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам до 30 тысяч рублей.