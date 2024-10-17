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Posted 17 октября, 02:25

Published 17 октября, 02:25

Modified 17 октября, 04:01

Updated 17 октября, 04:01

Красноярцы пожаловались на «Самокат» из-за шума холодильников. Он мешает им спать

Красноярцы пожаловались на «Самокат» из-за шума холодильников. Он мешает им спать

17 октября 2024, 02:25
Фото: Роспотребнадзор Красноярск
В Красноярске жителям дома на Свердловской пожаловались на сервис доставки «Самокат». Жильцы обратились в Роспотребнадзор.

По словам людей, сервис «Самокат» арендует в их доме помещение на первом этаже. Жильцы отмечают, что шум от работы холодильного оборудования слышен в их квартирах и мешает им спать.

В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты провели инструментальные измерения. Выяснилось, уровень шума в домах оказался выше допустимой нормы.

В итоге ведомство объявило предостережение владельцу сервиса доставки.

  • До этого мы рассказывали о красноярце, которому мешала спать вывеска «Дешевой аптеки».

В Красноярске и крае полиция может штрафовать шумных жителей и компании сразу на месте нарушения. Раньше штраф за шум могла вынести только административная комиссия.

В Красноярске, по закону, шуметь нельзя с 22:00 до 9:00, а по воскресеньям — в течение всего дня. За нарушение жителям грозит предупреждение и штраф до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам до 30 тысяч рублей.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Жалобы#Роспотребнадзор#Доставка#Сервисы
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